Domina otkrila bizaran zahtjev klijenta: Plaćao je da mu se ona i prijateljice smiju zbog veličine

Razni fetiši i BDSM fantazije sve se češće normaliziraju u javnosti. Filmovi, serije, društvene mreže i internetski forumi otvorili su prostor za razgovor o seksualnim preferencijama o kojima se nekada rijetko govorilo javno. Zbog toga su mnogi prvi put čuli za različite fetiše i oblike dominacije i podložnosti, a među njima se nalazi i jedan koji mnogima djeluje teško razumljivo. Riječ je o seksualnom uzbuđenju povezanom s ponižavanjem zbog veličine spolovila. Baš jedno takvo iskustvo podijelila je domina Melissa Todd, otkrivši jedan od najneobičnijih zahtjeva s kojima se susrela tijekom rada.

Melissa Todd godinama radi kao domina te u svojoj kolumni za Metro.co.uk redovito piše o neobičnim iskustvima. Među brojnim zahtjevima koje prima jedan se posebno istaknuo. Pojedini muškarci spremni su izdvojiti velike svote novca kako bi ih netko vrijeđao i ismijavao zbog veličine njihova spolovila. Opisala je klijenta koji joj redovito šalje fotografije kada zna da je u društvu prijateljica. Zatim dodatno plaća kako bi mu poslala snimku na kojoj se sve zajedno smiju njegovu spolovilu. „Pošalje fotografiju kada zna da sam vani s prijateljicama i dobro plati da mu pošaljemo snimku na kojoj mu se smijemo“, napisala je.

Melissa tvrdi da taj muškarac nema posebno malo spolovilo te da se iza takvih zahtjeva često krije želja za preuzimanjem kontrole nad nečim zbog čega se nekada osjećao nesigurno ili posramljeno. „Vjerojatno je netko, u nekom trenutku, učinio da se osjeća loše zbog veličine svog spolovila, a on je tu nelagodu pretvorio u nešto što može kontrolirati i iskoristiti u svoju korist“, napisala je. Takav fetiš poznat je pod nazivom Small Penis Humiliation (SPH), odnosno seksualno uzbuđenje povezano s ponižavanjem zbog veličine spolovila. Todd navodi da je riječ o toliko raširenoj praksi da mnoge domine na svojim internetskim stranicama posebno ističu iskustvo u toj vrsti dominacije.

Nisu svi koji uživaju u takvim fantazijama motivirani nesigurnostima. U raspravi na Redditu jedan korisnik napisao je da kod njega sve proizlazi iz podložne uloge u odnosu s partnerom. „Kada sam u podložnoj ulozi sa svojim partnerom, želim da me ponižava i učini slabim i jadnim. To nema veze s traumom, jednostavno je nešto u čemu uživam“, napisao je. Drugi korisnik priznao je da je s vremenom razvio takvu sklonost. „Imam vrlo malo spolovilo. Nekad me odbijalo kada bi mi netko rekao da je malen, a danas ne mogu bez toga. Volim kada me ponižavaju zbog veličine, zbog mojih testisa i toga koliko malo ejakuliram, a za to plaćam dobar novac“, napisao je. Todd priznaje da joj takvi scenariji nisu među omiljenima. Ne slaže se s idejom da veličina spolovila određuje vrijednost muškarca. „Ne volim to raditi jer se time održava mit da veći penis znači i više moći, a to jednostavno nije istina“, zaključila je. Unatoč tome, riječ je o jednom od najtraženijih fetiša s kojim se susreće tijekom svog rada.