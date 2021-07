Djevojka doživi orgazam dok trenira: 'Zbog toga ne mogu u teretanu...'

Sophie Blackman, 24-godišnja novinarka iz Hertfordshirea, podijelila je javno svoju priču o neobičnom stanju od kojeg pati - doživljavanje orgazma tijekom vježbanja.



Prije lockdowna 2020. godine, Sophie kaže da nije ni pomišljala na vježbanje, pa nije ni znala za svoje stanje. Jela je brzu hranu i imala je višak kilograma, ali bilo joj je dosta lijenog načina života, pa je odlučila uzeti stvar u svoje ruke i napraviti promjenu.



Uspjela je izgubiti kilograme i vježbala je prvih nekoliko mjeseci bez ikakvih smetnji, ali onda se sve promijenilo.

Veliki uspjeh europskih aktivista: Došao kraj uzgoju životinja u kavezima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Blackman kaže kako se orgazmi nisu pojavili odmah na početku vježbanja, ali tijekom jedne serije čučnjeva koju je radila u svom dnevnom boravku doživjela je orgazam. Zbunjena, na podu, pitala se je li trudna, što je to eksplodiralo u njoj i što se događa s tijelom.



Odmah je pretražila internet o orgazmima tijekom treninga i otkrila da to zaista postoji. "Bila sam u šoku. Stručnjaci tvrde da je to sasvim normalno! Počelo se događati tijekom svakog treninga i zbog toga ne mogu u teretanu jer mi se promijeni izraz lica i vidi se što se događa. Vježbam kod kuće."



Opisala je da je ovaj orgazam znatno kraći od onog tijekom seksualnog odnosa, ali je intenzivniji. Tresu joj se noge i ne može držati utege. Za The Sun je u šali rekla da se može zadovoljiti samostalno jednom serijom čučnjeva, ako joj već muškarci to ne mogu pružiti u krevetu.

Orgazam od 1,8 milijuna dolara - ovo je najskuplja seks igračka na svijetu: