Djevojka (21) uplovila u vezu s 27 godina starijim profesorom: 'Roditelji ne žele čuti za nas, ali ne marimo'

Jana Leonhardt (21) i profesor filozofije, Peter Heinrich (48) upoznali su se prije malo više od tri godine - putem interneta. Ona je naišla na njegov YouTube kanal i nakon nekoliko pogledanih videa odlučila mu je poslati e-mail u kojem je ispričala nešto o sebi i otkrila kako bi voljela s njime malo više razgovarati o filozofiji, prenosi Daily Mail.



Nakon e-mailova, počeli su razgovarati putem videopoziva, a onda su se složili da bi se trebali vidjeti uživo. Peter je inače iz Frankfurta, a do Janinog mjesta putovao je čak 400 kilometara - iako je u početku bio skeptičan u vezi njihovog odnosa zbog razlike u godinama.



Pune dvije godine samo su se zabavljali i družili, a onda su shvatili da su njihovi osjećaji prejaki da bi sve ostalo samo na prijateljstvu. Niti roditelji, niti prijatelji nisu podržavali njihovu vezu.

"Nikada nisam planirala biti sa starijim muškarcem, pogotovo tada kada mi je bilo 18. Fokusirala sam se na svoje obrazovanje i veze me nisu zanimale. Slobodno vrijeme sam provodila gledajući sadržaj na internetu vezan za filozofiju i psihologiju jer me to zanimalo i nadala sam se da ću to studirati. Tako sam pronašla Petera. Za mene je to bila ljubav na prvi pogled. Iako mene nije bilo briga što će okolina misliti, Peter nije bio previše hrabar i razlika u godinama učinila je da se osjeća nesigurno. Skrivali smo svoju ljubav i stalno sam lagala roditelje."



"Naša veza je definitivno narušila odnos s mojim roditeljima, ali pogotovo s njegovim - ne žele nas vidjeti zajedno. Ipak, ne mislimo odustati od naše ljubavi što god okolina mislila", samouvjereno tvrdi Jana.



Jana i Peter danas zajedno vode Instagram profil, @30chronia, na kojem šire svoju poruku da ljubav nema dobnu granicu. "Potaknula bih svakoga u vezi s velikom dobnom razlikom da bude otvoren sa svima o tome – nemojte to skrivati i budite iskreni. Ljubav ne poznaje godine, kao ni sreća."

Pogledajte fotografiju iza koje se krije nevjerojatna ljubavna priča:

