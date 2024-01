Djevica godišnji horoskop: U 2024. za ljubav će trebati biti strpljivi, a na poslu će se otvoriti novi horizonti

LJUBAV: Djevice, i dalje će vas povremeno mučiti opozicijski Saturn u vašoj prirodnoj 7. kući braka i duljih veza. Istina, neki su se već naučili nositi s njim, putem humora, gledajući takve sadržaje, prizivajući k sebi pozitivne i vedre misli te sve to šireći kroz svoju vezu. Nastavite tako, naročito kad dođu oni sivlji dani. Od vas se traži red, strpljenje, zrelost, odgovornost, pa sve to i prihvatite. Pokažite se kao odrasla osoba. Kasnije će vam biti drago. Mjesečeva eklipsa 18. 9. u vašoj prirodnoj 7. kući iznjedrit će neka pitanja ili emocije s kojima će se biti zahtjevno nositi. Strpljen, spašen. Ako nikako drukčije, onda tako. Ne čačkajte tamo gdje ne treba. Svakako iskoristite dane kad vam je Venera naklonjena, a to će biti od 24. 1. do 17. 2., od 30. 4. do 24. 5., posebno od 6. 8. do 30. 8. kad je u vašem znaku te od 12. 11. do 8. 12.

KARIJERA: Suradnje i ugovaranja poslova tijekom cijele godine zahtijevat će od vas maksimum promišljenosti, profesionalnosti i suzdržanosti. Provjeravajte činjenice i držite se zadanih obrazaca, pa će sve biti dobro. S druge strane, nova znanja i novi horizonti u profesiji kojom se bavite bit će vam otvoreni. Neki će krenuti u usavršavanje svojih profesionalnih znanja, a posebno dobro bit će za to proljeće. Bit će i onih koji će zbog svega poći u inozemstvo, no prije svega da nešto nauče. Ako još studirate, to je vrijeme dobro za planiranje i razmjenu u vezi sa studiranjem. Nakon 26. 5. zbog Jupitera u vašoj prirodnoj 10. kući karijere moguće su dobre prilike za razvoj, krupniji posao ili promaknuća.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manje brige dolazit će izvana, od drugih ljudi, a posebno od starijih ili autoriteta. Ne raspravljajte i ne analizirajte previše, jer ćete samo izgubiti energiju. Uzimajte stvari kao činjenice i nosite se s njima na dnevnoj bazi. Već idući dan bit će lakše. Korak po korak.

