Djelatnica McDonald'sa otkrila jednu stvar o spremniku za krumpiriće - i zgrozila ljude

Djelatnica McDonald's restorana u Australiji napravila je profil na TikToku i počela dijeliti videozapise koji su u kratkom roku privukli puno pažnje. Pod imenom maccaschick, objavila je kako složiti krumpiriće, medaljone i umak da budu što ukusniji, kako se priprema McFlurry sladoled, ali i nešto što je zgrozilo njezine pratitelje, a tiče se omiljene hrane s jelovnika - prženih krumpirića.



Mnogi će se složiti da imaju poseban okus i da objed u McDonald'su ne može proći bez njih, ali neki kažu da ih više nikada neće naručiti nakon što su pogledali video.



Djevojka je pokazala kako izgleda spremnik za krumpiriće i što rade s ostacima. Naime, sve sitne komadiće i nakupine masnoće, soli i krumpira, djelatnici stružu sa špatulom - i to s onom s kojom poslužuju krumpiriće gostima!

Dio korisnika pomislio je da djelatnici poslužuju i te ostatke, ali djevojka je odmah u komentarima napisala da to ne rade sigurno te da je ovo nakupina masnoće, soli i zgnječenih krumpirića na kraju cijelog dana, prenosi The Sun.



"Ovo ne utječe na okus krumpirića koje vam poslužujemo. To sve odlazi ispod glavnog spremnika u kojem ih čuvamo tople."



Iako je pokušala objasniti da niti jedan kupac neće ovo dobiti, ljudi su zgroženi količinom masnoće koja se skupila i masovno su pisali da krumpiriće iz ovog restorana više ne žele okusiti.

Ovo ne možemo ni zamisliti: Evo kakva se sve hrana nudi u McDonald's restoranima diljem svijeta