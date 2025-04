Djeca su prije 60 godina predviđala kako će izgledati svijet danas: Nećete vjerovati koliko su bili u pravu

U prošlosti su mnogi ljudi pokušali predvidjeti kako će izgledati 21. stoljeće. Uvijek su postojali snovi o naprednoj tehnologiji koja će radikalno promijeniti svakodnevni život. Leteći automobili, roboti koji obavljaju kućanske poslove, putovanja u svemir kao svakodnevica i osobni asistenti na bazi umjetne inteligencije trebali su postati uobičajeni.

Iako mnogi od tih snova nisu postali stvarnost, tehnologija koju imamo danas u mnogim aspektima ipak odražava te vizije, no možda na način koji nismo očekivali. Neki su za 2000. godinu tvrdili da je "kraj povijest" i smatrali su da su ljudi, nakon generacija borbe i teškoća, otkrili recept za život i da ih čeka samo mir i prosperitet. To se ispostavilo kao potpuno krivo jer 25 godina kasnije živimo u svijetu koji se čini kao da je skrenuo s puta mira i prosperiteta, unatoč stalnom tehnološkom napretku.

Britanska djeca gostovala su 1966. godine u TV emisiji Tomorrow's World. Neka od njihovih predviđanja čine da ljudi poput Živućeg Nostradamusa i Babe Vange izgledaju kao prijevare, budući da su djeca iz 60-ih uspjela predvidjeti neke stvari, piše LADbible. Jedno od najpreciznijih predviđanja došlo je od jednog dječaka. "Ovce, krave i stoka bit će držani u zgradama, neće smjeti pasti na pašnjacima", rekao je.

To se zapravo pokazalo istinitim, iako je industrijska farma prvi put nastala 1960-ih kada je moderna tehnologija omogućila da se tisuće pilića uzgajaju na jednoj farmi, izvještava Farmers’ Weekly. To je već bila stvar u vrijeme kada su ova djeca počela predviđati, ali djeca su bila u pravu u vezi s povećanjem intenziteta poljoprivrede.

Industrijska farma postala je mnogo češća. "O životinjama koje se tjeraju u zgrade i umjetno uzgajaju, previše stvarno i tužno", napisao je jedan korisnik Reddita o predviđanju. "Kapitalisti iz 60-ih su žurno bilježili dok su djeca govorila kako uništiti svijet", dodao je drugi.

Drugo dijete je o 2000. godini reklo da ne misli da će biti lijepo. "Strojevi posvuda, svi rade sve za tebe, bit će ti dosadno, mislim da neće biti tako lijepo", rekla je djevojčica. Jedno dijete je reklo da ljudi neće moći živjeti u običnim kućama jer bi to zauzimalo previše prostora. "Morali bi biti u stanovima, nagomilani jedni na druge. Kuće bi bile prilično male i sve bi bilo vrlo skučeno", reklo je.

Još jedno interesantno predviđanje odnosilo se na uspon automatizacije i što će ljudi raditi bez poslova koje preuzimaju strojevi. "Ne mislim da će biti atomskog rata, ali mislim da će doći do sve te automatizacije, ljudi će ostati bez posla, a velika populacija će biti problem, i mislim da se nešto mora učiniti u vezi s tim. Da nisam biolog, to bi bio moj cilj, učiniti nešto u vezi s problemom populacije, pokušati nekako ublažiti to, ne znam kako", zaključio je dječak.