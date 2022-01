'Dečko mi je rekao da me više ne voli, ali me zapravo cijelo vrijeme varao'

– Dečko me ostavio nekoliko tjedana prije Božića nakon što smo proveli šest godina zajedno. Uopće nisam vidjela da se to događa, a nije čak ni ponudio odgovarajuće objašnjenje zašto je prekinuo, samo rekavši da me više ne voli – napisala je jedna žena za Mirror.

Živjeli su zajedno u stanu s njezinim sinom, koji je također ostao zbunjen i tužan. Nakon prekida, njezin dečko se vratio u svoj stan i nedugo nakon toga, ona je od prijatelja saznala da je u vezi s novom djevojkom.

– Ova nova veza očito traje već neko vrijeme i očito je razlog zašto me napustio, ali to nije priznao. Osjećam se tako izdano i poniženo, da ne kažem glupo što nisam vidjela istinu. Navikla sam i na dva primanja, pa me i on ostavio u teškoj financijskoj situaciji. Čini se da ga nije briga, a kao da mu moj sin i ja ništa ne značimo – nastavila je.

– Nije lako krenuti dalje od ovakvog slomljenog srca, ali možete. Mislim da je kukavički što nije priznao svoju vezu s drugom ženom, a užasno je to saznati od nekog drugog. Međutim, potrudite se ne razmišljati o ovoj vezi i o tome koliko dugo je trajala. Sada morate biti potpuno sebični i razmišljati o svojoj budućnosti. Sigurno se osjećate preopterećeno, ali idite korak po korak i to će vam dati samopouzdanje da nastavite dalje – odgovorila joj je Coleen Nolan.

