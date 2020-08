Dečko je izbjegava zbog ozljede koju je zadobio tijekom seksa pa za savjet pita stručnjakinju

Seks je važan dio svake veze. Uz to što pruža užitak i zadovoljstvo za par, emocionalno ih povezuje i produbljuje njihov odnos. Sve je dobro dok je seks dobar, ali što se dogodi kada se jedna osoba ozlijedi i više ne želi seks? Upravo to se dogodilo dečku jedne djevojke pa ona za savjet pita psihoterapeutkinju Deidre.

- Do nedavno, moj dečko i ja smo imali sjajan seks. No budući da je bio izuzetno energičan, "rastrgao" je dio penisa. Sad je seks prestao i osjećam kao da ga više ne zanimam. Gleda me s užasom kad sam gola. Nisam siguran što učiniti. Ima 22, a ja 21 godinu - napisala je za The Sun.

- Vjerojatno je rastrgao frenulum, koji može biti vrlo bolan. Vaš dečko može biti zabrinut da tražite seksualne aktivnosti za koje se ne osjeća spremnim. Ako vam je stalo do njega, budite razumljivi i strpljivi. Pod pretpostavkom da je puknuće čisto i bez infekcije, ne treba posjetiti liječnika. Ali očekujte da će trebati nekoliko tjedana da zaraste. Ako se inficira, treba brzo potražiti liječničku pomoć. Kad mu bude bolje, predložite da ubuduće koristi prirodno mazivo na bazi vode kako bi smanjio rizik od kidanja - odgovorila joj je Deidre.

