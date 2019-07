Budućnost Like je u razvoju pametnih gradova i sela, malih ekoloških industrija i održivom turizmu

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera na čelu s ravnateljem Tomislavom Kovačevićem perjanica je brendiranja Like kao destinacije, razvili su regionalni certifikat hrane, pića i suvenira pod nazivom Lika Quality, te otkrili svijetu one dijelove Lika destinacije koji su bili potpuno nepoznati. O detaljima razvoja Like kao destinacije i Nacionalnog parka Plitvička jezera razgovarali smo s ravnateljem Kovačevićem.

Prošla je godina i pol od dolaska na čelno mjesto našeg najvećeg nacionalnog parka Plitvička jezera. Kakve ste dojmove stekli u proteklom razdoblju?

Voditi ovako velik sustav s preko tisuću zaposlenika doista je zahtjevno i vrlo izazovno. Nacionalni park Plitvička jezera prepoznatljiv je simbol Republike Hrvatske, a u promidžbenom smislu gotovo zaštitni znak. Svakodnevno raditi na zaštiti i očuvanju 30.000 hektara zaštićenog područja ogromna je odgovornost. Ovo je mjesto koje godišnje posjeti 10% svih turista koji uđu u Hrvatsku tako da organizacija posla oko zaštite prirode ali i smještaja, prehrane i pružanja doživljaja za toliki broj posjetitelja, zaista je veliki posao. Srećom, s dobrom organizacijom marljivih zaposlenika uspijemo odraditi sve zadaće te pomiriti naizgled nepomirljivo, zaštitu prirode i turizam. Moji dojmovi o Parku i zaposlenicima vrlo su pozitivni i puni izazova.

Mnogo se zadnjih godina diskutiralo o Plitvičkim jezerima i održivom i strateškom razvoju turizma, a zbog nekontroliranog rasta turista i izgradnje čak je i UNESCO zaprijetio micanjem NP Plitvičkih jezera s liste svjetske prirodne baštine.No u posljednje vrijeme mnogo se toga promijenilo. Usvojen je novi Plan upravljanja posjetiteljima i online prodaja karata. Što to konkretno znači i u kojem smjeru kreće razvoj NP Plitvička jezera?

Mislim da je vrijeme opasnosti i eventualne ugroze ovog zaštićenog bisera iza nas. Izgradili smo pročistač otpadnih voda, što je za Park od povijesne važnosti jer smo na taj način zaustavili da u prirodu odlaze nepročišćene otpadne vode. Radi se o privremenom rješenju dok se trajno rješenje očekuje dovršetkom strateškog infrastrukturnog projekta aglomeracije. Upravljanje posjetiteljima također smo riješili novim planom upravljanja posjetiteljima te novim sustavom prodaje ulaznica, putem kojega kontroliramo broj posjetitelja. Problem izgradnje u Parku, koji je bio naglašen posljednjih godina, smanjio se, a dugoročno će biti riješen dovršetkom novog Prostornog plana zaštićenog područja Plitvičkih jezera. Problematiku koja se javljala posljednjih godina stavili smo pod kontrolu stvorivši osnovu za dugoročan održiv razvoj te na prvom mjestu zaštitu prirode.

Mnogo se zadnjih godina diskutiralo o Plitvičkim jezerima i održivom i strateškom razvoju turizma, a zbog nekontroliranog rasta turista i izgradnje čak je i UNESCO zaprijetio micanjem NP Plitvičkih jezera s liste svjetske prirodne baštine.No u posljednje vrijeme mnogo se toga promijenilo. Usvojen je novi Plan upravljanja posjetiteljima i online prodaja karata. Što to konkretno znači i u kojem smjeru kreće razvoj NP Plitvička jezera?

Mislim da je vrijeme opasnosti i eventualne ugroze ovog zaštićenog bisera iza nas. Izgradili smo pročistač otpadnih voda, što je za Park od povijesne važnosti jer smo na taj način zaustavili da u prirodu odlaze nepročišćene otpadne vode. Radi se o privremenom rješenju dok se trajno rješenje očekuje dovršetkom strateškog infrastrukturnog projekta aglomeracije. Upravljanje posjetiteljima također smo riješili novim planom upravljanja posjetiteljima te novim sustavom prodaje ulaznica, putem kojega kontroliramo broj posjetitelja. Problem izgradnje u Parku, koji je bio naglašen posljednjih godina, smanjio se, a dugoročno će biti riješen dovršetkom novog Prostornog plana zaštićenog područja Plitvičkih jezera. Problematiku koja se javljala posljednjih godina stavili smo pod kontrolu stvorivši osnovu za dugoročan održiv razvoj te na prvom mjestu zaštitu prirode.

Odnedavno ste uveli dugo spominjani on-line sustav prodaje karata. Kako ste zadovoljni on-line prodajom i koliko je takav sustav već sad rasteretio broj posjetitelja? Imate li već statističke podatke o tome tko su turisti koji najviše kupuju on-line karte?

Proteklog proljeća uveli smo on-line prodaju ulaznica, koje se moraju kupiti 48 sati ranije. Također, zadali smo parametre broja ulazaka po satu tako da turisti koji dođu bez prethodno kupljene ulaznice, moraju pričekati prvi slobodan termin. Do tada je ulaz u Park za njih zatvoren. Kako bismo ublažili vrijeme čekanja slobodnog termina, koji je najčešće iza 16 sati, naši informatori upućuju turiste na druga atraktivna mjesta u Lika destinaciji. Ulaskom u ljetnu sezonu, sve veći broj posjetitelja dolazi na more, a na putu do mora obavezna stanica im je NP Plitvička jezera. Zbog popunjenosti kvote ulaznica koju smo odredili po danima, događat će se situacije u kojima će bez prethodno kupljene on-line ulaznice biti uzaludno doći na blagajnu Parka jer će biti zatvorena. Ovo nije nepoznanica u svijetu, ali ni u Hrvatskoj. Ako imate atraktivnu kazališnu predstavu ili koncert a niste prethodno kupili ulaznicu, nemate razloga doći pred kazalište i pokušavati ući. On-line prodaja ulaznica ide odlično i već je kupuju na svim kontinentima.

Foto: Josip Regović/Pixsell Tomislav Kovačević, ravnatelj Javne ustanove NP Plitvička jezera

Otkako ste postali ravnatelj Javne ustanove NP Plitvička jezera krenulo se u brendiranje cijele Lika destinacije. Koliko je brendiranje bitno za ličku destinaciju i kakva je vaša vizija razvoja Like?

Zapravo, brendiranje Like kao destinacije započeo sam još 2015. dok sam vodio LAG Lika. Destinacija se proteže na Ličko-senjsku, dio karlovačke te dio zadarske županije. 2017. godine osnovali smo turistički klaster Lika destination s kojim danas provodimo brendiranje Like kao destinacije zaštićenih područja i gastro-destinacije. Krajem iduće godine završit će petogodišnji projekt INTEGRA LIKA 2020 kada ćemo znati kako smo pozicionirali Lika destinaciju na turističkoj karti. No, puno je važnije ono što smo odradili, da tako kažem, u pozadini. Educirali smo stanovništvo, razvili regionalni certifikat hrane, pića i suvenira pod nazivom Lika Quality te otkrili svijetu one dijelove Lika destinacije koji su bili potpuno nepoznati. Stanovništvo je ohrabreno, vratila se nada i vjera u čovjeka koji je bio zapostavljen i beznadan. Ličani su najjači kad stvaraju svojim rukama, a s novim znanjima nude im se i nove, bolje mogućnosti.

U brendiranju Like je velik fokus stavljen i na gastro ponudu tog kraja. Kakvi su rezultati i koliko je proizvoda i proizvođača već u sustavu Lika Quality i što to donosi OPG-ovima s tog područja?

Turizam se ne smije razvijati bez vizije proizvodnje lokalne hrane i pića kao i plasmana istog. Turizam je industrija doživljaja, a uz prekrasnu prirodu, atrakcije, klimu i jedinstvene fenomene, lokalna hrana i piće nužni su za razvoj. Glavni moto Lika destinacije je Smart sustainable destination, što je naša nit vodilja, održivi razvoj. Naš cilj je razvoj cijele Like i zato kao društveno odgovorna ustanova dosta radimo na tome.

U sustavu Lika Quality trenutno ima oko 100 proizvoda, a uskoro se očekuje barem još 50-tak. Proces dobivanja znaka dosta je zahtjevan, ali jedino ispravnim putem moguće je napraviti dugoročan i zdrav razvoj ruralnog područja, koje je najrjeđe naseljeno područje. Proizvođači su objeručke prihvatili ovaj model jer im omogućava plasman njihovih proizvoda na tržište.

Kakvi su planovi na proširenju sadržaja i kako će sve navedeno utjecati na strukturu gostiju?

U tijeku je natječaj za idejno rješenje i projektiranje hotela Plitvice koji će biti ranga 5 zvjezdica. Ne treba zaboraviti da je ovaj hotel u bivšoj državi bio prvi hotel s 5 zvjezdica, izgrađen 1957. godine po zamisli čuvenog arhitekte Marjana Haberlea. Sljedeći je na redu hotel Bellevue, za koji će natječaj izići uskoro. Hotel Grabovac, za one koji su nekad putovali starom cestom poznatiji kao motel Grabovac, imat će 130 soba i sa svojim predivnom okolišem arhitektonski će biti izvrsna nadopuna. Naš najveći hotel Jezero, također će zablistati sa četiri zvjezdice. Istaknuo bih i autokamp Korana koji će dobiti 30-tak luksuznih bungalova, prostor za glamping, ekološko golf vježbalište s 8 rupa te bazen. Zbog konfiguracije terena, usudio bih se reći da će ovo biti jedan od najljepših kampova u Hrvatskoj. U ovom trenutku u tijeku je priprema i izrada dokumentacije za ukupno 17 projekata. Obzirom na zahtijevnost dokumentacije i tijek javne nabave, vjerujem da ćemo u roku od 5 do 7 godina dovršiti sve što smo planirali. Zadržavanje gostiju na području Plitvičkih jezera kratko je zbog tranzitnog i posjetiteljskog karaktera turizma. Međutim, cilj nam je i ovdje kao i u cijeloj Lika destinaciji stvoriti preduvjete za boravak turista duži od sedam dana. Sve više se javljaju novi investitori koji bi ulagali u Liku. Ima tu i onih koji razmišljaju o turističkim megaprojektima, međutim, Lika je idealna samo za projekte koji poštuju održivi razvoj i očuvanje okoliša.