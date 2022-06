Buduća mladenka: 'Jedna od djeveruša nije smršavjela da stane u haljinu, iako je rekla da bude!'

Poznato je da buduće mladenke znaju druge iznenaditi s nerazumnim i neobičnim zahtjevima za svoj veliki dan, no jedna je uspjela šokirati druge korisnike foruma Mumsnet kad se jadna požalila da je jedna od djeveruša 'odbila smršavjeti za njeno vjenčanje'.

Ispričala je kako je nedavno sa svojim djeverušama bila u kupnji haljina, ali su one oko kojih su se sve složile bile dostupne samo u veličinama do eu. konfekcijskog broja 44. To je ipak bilo premaleno za jednu od njenih prijateljica pa je djevojka navodno sama predložila da će do njene svadbe smršavjeti.

Kako se dan vjenčanja bliži, a ona nije ispunila svoje obećanje, buduća je mladenka svoj problem podijelila online.

- Zaručila sam se prije otprilike godinu i pol dana, a za svadbu smo odredili travanj 2023. Prije skoro godinu dana sam nekoliko puta sa djeverušama išla kupiti haljine dok nismo pronašli model koji je sve oduševio, no ne izrađuje se u veličini većoj od konf. broja 44 pa sam htjela odustati kad sam shvatila da mi najbolja prijateljica; koja je jedna od djeveruša; u nju ne stane - ispričala je.

Ipak, kaže, ona je sama i bez ičijeg poticaja rekla da ionako planira smršavjeti do vjenčanja i da ih uzme.

- Rekla sam joj da to ne mora raditi ali je inzistirala da je 'ionako planirala' pa smo kupile haljine - kaže, no ni godinu dana kasnije ona nije ni pokušala izgubiti tih par kilograma. Dapače, kad sam je nedavno vidjela, bila je još veća nego kad smo kupile haljine (i veća nego što je bila ikad!).

Zato, kako se vjenčanje bliži, mladenka brine da će morati pronaći i kupiti nove haljine, budući da djeveruša, kaže, 'nije niti pokazala dobru volju', te je još i dobila nekoliko kilograma.

Ubrzo su ženu preplavili odgovori drugih korisnica koje su bile podijeljenog mišljenja.

- Samo razgovaraj s njom i vidi što želi. Ako joj treba veća haljina, možeš prodati onu koju imaš i pronaći za nju drugu rabljenu u veličini/stilu koji idu uz druge haljine - napisala je jedna.

-. Mislim da si nerazumna; ako ti je zaista dobra prijateljica sigurno možete nešto smisliti bez zamjerki? Nije ona odabrala da bude predebela - poručila je druga.

- Kako bi se osjećala da te 'prijateljica' odvela u kupovinu haljina s gomilom mršavijih cura, u trgovinu gdje nema tvog broja? Vjerojatno nije mogla reći ne, posebno kad su se sve djevojke oduševile haljinama!, rekla je treća, a prenio Mirror.

