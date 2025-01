Buduća mladenka podijelila pravila za djeveruše i izazvala raspravu: 'Ako ih ne poštujete, ne možete sudjelovati na vjenčanju'

Vjenčanja su jedan od najvažnijih i najsvečanijih trenutaka u životu mnogih ljudi. Osim što su poseban trenutak za mladenku i mladoženju, često su i prilika za obitelj i prijatelje da sudjeluju u slavlju i podrže mladi par. Jedan od ključnih dijelova tog dana su djeveruše koje imaju važnu ulogu u pripremama i samoj ceremoniji. Mladenke ponekad imaju posebne zahtjeve za svoje djeveruše da bi sve bilo savršeno usklađeno s njihovom vizijom vjenčanja, ali ponekad znaju pretjerati u njima. Od specifičnih haljina i frizura do strogo određenih pravila ponašanja, neka očekivanja mogu biti previše.

Da bi olakšala proces planiranja vjenčanja, buduća mladenka Shay Stewart iz SAD-a na svojoj je stranici na Instagramu podijelila šest pravila kojih se njezine djeveruše moraju pridržavati da bi njezin dan vjenčanja bio što savršeniji za nju i mladoženju, piše Mirror. Svako pravilo počinje s "ovo NIJE tvoj dan" i fokusira se na udovoljavanje mladenki, što je izazvalo raspravu na društvenim mrežama.

Njezino prvo pravilo daje ton ostalim pravilima. "Učinite ono što mladenka traži ili nemojte biti na vjenčanju", napisala je u objavi. Sljedeća pravila jednako su stroga te ističu važnost držanja mladenke u središtu pozornosti i izbjegavanja problema na dan vjenčanja. I drugo pravilo također je istaknulo činjenicu da se mladenkine želje moraju poštivati.

"Ako mladenka želi šminku ili određenu frizuru za sve, a ti ne nosiš šminku, nemoj sudjelovati na vjenčanju. Obično oni koji vrište 'ne želim sve to' na kraju izgledaju manje laskavo od svih ostalih", glasi drugo pravilo. No, napomenula je da će biti fleksibilnija s frizurama ako djeveruše već imaju alternativnu frizuru, poput pixie reza. U pravilima od tri do pet naglasak je na ponašanju i postupcima za koje želi da njezine djeveruše slijede.

"Treće pravilo: ovo NIJE vaš dan. Ponašajte se kako biste željele da se ponašaju vaše djeveruše da je to vaš dan", napisala je Shay. U četvrtom pravilu navela je da osoba izgleda ljubomorno ako prigovara svakoj sitnici, posebno za stvari koje nije platila. "Budite zahvalni ili nemojte biti na vjenčanju. Pravilo broj pet: vi ste 'tim mladenka'. Ako želite djelovati kao nešto manje od toga, prebacite se u 'tim gost'. Sjednite i bacajte rižu, po mogućnosti nekuhanu", nadalje je napisala.

Za kraj je dodala da svi znaju da vjenčanja mogu biti skupa za sve uključene, stoga želi da joj ljudi iskreno kažu ako si nešto ne mogu priuštiti. "Ako si ne možete priuštiti sudjelovanje na vjenčanju, obavijestite mladenku unaprijed. Nemojte prihvatiti ulogu pa kasnije štedjeti na svemu, posebno ako je vjenčanje udaljeno godinu dana ili više. Planirajte na vrijeme", objasnila je Shay svoje želje te dodala da će popis objavljivati svaki dan do vjenčanja.

Iako ispod originalne objave na Instagramu nema komentara, njezina pravila podijeljena su na Redditu gdje su je ljudi prozivali da je prezahtjevna. "Barem svima svakodnevno daje priliku da se pridruže 'timu ne dolazim'", napisala je jedna osoba. "Pravila su razumna, ali ih mladenka obično ne ponavlja svaki dan. Pitaš se što im još govori", dodala je druga. "Ovo je apsolutno nepodnošljivo. Najbolji primjer zašto je kultura vjenčanja postala iscrpljujuća. Mogla bih nastaviti, ali kipim od samog čitanja i želim se odjaviti", zaključila je treća.