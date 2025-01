Zbog dvije riječi novopečenog supruga na vjenčanju mlada je znala da je njihov brak gotov: 'Smrznula sam se'

Jedna žena podijelila je na TikToku srcedrapajući trenutak s vlastitog vjenčanja koji ju je progonio čak 11 godina. U viralnom videu, koji je kasnije izbrisan, priznala je da je dvije riječi njezinog tadašnjeg supruga, izrečene samo nekoliko trenutaka nakon izgovaranja sudbonosnog ‘da’, dovele do spoznaje da je njihov brak bio osuđen na propast, piše News.com.

Par je, nakon samo četiri mjeseca veze, odlučio imati jednostavno vjenčanje kod matičara, izbjegavajući pozornost koja dolazi s velikim ceremonijama. Na dan vjenčanja sve je isprva izgledalo savršeno, a mladenka je bila presretna. Međutim, neposredno nakon sklapanja braka, sudac je spomenuo kako bi ih volio vidjeti za 10 godina da vidi kako napreduje njihov brak.

Žena se našalila kako se nada da će tada još uvijek stati u svoju vjenčanicu. No, njezin muž je hladno promrmljao: ‘Ili manji’, aludirajući da bi volio da žena smršavi i stane u manje konferencijske brojeve.

‘Umrla sam iznutra’, priznala je. Pogledala je svog supruga tražeći tragove šale, ali njegov izraz lica bio je ozbiljan. ‘Smrznula sam se poput kipa, nisam mogla disati’, prisjetila se. Sudac je, primijetivši njezinu reakciju, pokušao olakšati situaciju riječima: ‘Sine, tek si se oženio’. Žena je rekla da je tada bila uvjerena kako njezina intuicija nije pogrešna i da je taj trenutak bio znak problema koji su tek slijedili.

Unatoč lošem početku, ostala je s mužem deset godina prije nego što su se razveli. Tijekom tog vremena, tvrdi, doživjela je ‘psihičko zlostavljanje’, ‘gaslighting’ i ‘bombardiranje ljubavlju’, što je samo potvrđivalo njezin osjećaj iz dana vjenčanja.

‘Nazivao bi me ludom i dramatičnom, ali sada znam da to nisam bila. Mrzio me od početka’, zaključila je, dodajući kako se nada da će njezina priča pomoći drugima da prepoznaju znakove toksične veze na vrijeme.

GALERIJA: 5 stvari koje o svom vjenčanju ne biste trebali otkrivati na društvenim mrežama