Brzo planu: Ovi horoskopski znakovi najviše se svađaju sa svojim partnerima

Dok u nekim domovima žive obitelji čiji su članovi u savršenom skladu i usredotočeni na ljubav i kompromis, drugi kao da su bojna polja u kojima svađe ne prestaju. Ovi se horoskopski znakovi po cijele dane svađaju sa svojim partnerima, kako piše Pinkvilla.

Lav

Lavovi često vjeruju da su centar svemira pa su nefleksibilni u mnogim stvarima. Budući da od svojih partnera očekuju suradnju i kompromis, često se svađaju i ne posustaju od onog što odluče ni kad su očito u krivu.

Škorpion

Škorpioni moraju uvijek biti u pravu. Iako to naravno nije uvijek moguće, ovaj tvrdoglavi znak sklon je svađama sa svojim partnerima jer njegovi pripadnici ne mogu shvatiti da i oni griješe. Također, boje se dati priznanje partneru i za male stvari kao što je održavanje čistoće doma, pomoć u odgoju djece i slično, pa svađama nema kraja.

Blizanci

Blizanci imaju visoko samopoštovanje. Ako ikad od partnera čuju neki neugodni komentar, neće to pustiti, već će odmah uzvratiti. To često dovodi do žestokih svađa čak i oko trivijalnih stvari, što može pokvariti dan za oboje.

Vaga

Ne postoji nitko tako tolerantan kao Vaga ali čak i ona ima svoje granice; ako se npr. osjeti omalovaženo od strane partnera, doći će do žestoke svađe. Izgovoriti će se ružne stvari, a i Vaga je poznata po pasivno-agresivnom ponašanju.

