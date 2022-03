Bračni par podijelio: 'Iako smo dvije i pol godine bili u vezi, poljubili smo se tek na vjenčanju!'

Iako zbog publike i nervoze može biti malo nespretan, sigurno je svim novim supružnicima prvi poljubac u braku poseban; a jedan je par ispričao da im je poljubac na svadbi bio posebniji nego većini - jer je bio prvi uopće!

Tako su ispričali Hannah i Levi, koji na svom zajedničkom TikTok računu @thetharps često s pratiteljima dijele detalje iz svog, kako kažu sretnog bračnog života...

Iako su do tad već dvije i pol godine bili u ljubavnoj vezi par se prvi put poljubio na svadbi, a slažu se da to ne bi mijenjali i da bi opet odlučili isto; do braka potpuno apstinirati od bilo kakvog seksualnog dodira, čak i usnama...

- Vrijedilo je čekanja! - komentirali su uz voj video.

I premda su neki u njihovom priznanju prepoznali romantičnu ljubavnu priču, bilo je i onih koji misle da je tolika žrtva pretjerana.

- Meni to jednostavno nije normalno... Ma kakav razlog imali! - komentirala je jedna djevojka, no našlo se među pratiteljima i njihovih koji dijele njihov pogled na vezu i brak.

- I ja svoj prvi poljubac čuvam za dan vjenčanja! - napisala je druga djevojka, a prenosi Mirror.

