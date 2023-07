Zovu ih paškim Beverly Hillsom, a do prije 50 godina u mjestu su bile tek dvije kuće

Mandre tu na Pagu zovu – Beverly Hills. Nemaju, istina Brendona i Brendu kao ovi kraj LA–a, ali nemaju ni oni paški sir, pa je tu egal. Šalu na stranu, ali i tu u malom mjestu ljeti na ulicama voze Ferrariji, Lamborghiniji, Hummeri, grade se u pravilu vile s bazenima, a šeće sama elita nogometaša, glumaca i glazbenika. Imaju, dakako i – palme. Zgodno, jer do prije 50 godina tek su u Mandrama bile – dvije kuće.

Na pršutu i Snoop Doog

– Prva kuća u Mandrama bila je ona mog ujaka Jadre, te do njega ribara Šuprahe. Njih su dvojica u Mandre dolazili loviti na sviću. I prije 40 godina se moglo za jedan mali vrtić gore u Kolanskom polju kupiti zemlje u prvom redu kraj mora do unedogled. Danas, to više nije tako – priča Branimir Čemeljić (37), majstor sira, predsjednik Udruge uzgajivača Paške ovce i tajnik Udruge proizvođača Paškog sira. Autoritet – i za Mandre i za sir.

– Znam nešto i o pršutu, jer kao student sam često vozio transfere gostiju sa Zrča do aerodroma u Kaštelima, pa sam jednom kombijem vozio i američkog repera Snoop Dogga. Tražili su me da stanem u Konzum, kupili su si svaki po paket pršuta, te ga jeli na parkiralištu – smije se Čemeljić.

Sa suprugom Ivanom ima siranu, 85 ovaca, te su oni jedan od svega 12 proizvođača paškog sira s europski zaštićenim certifikatom izvornosti. – Ovce znamo svaku po imenu, ne moramo ih ni brojati, već jednim pogledom možemo primijetiti koja nedostaje. Nedavno je pobjegla ovca Kuka, ali pronašli smo je za dva dana.

Po čemu su Mandre posebne, za razliku recimo od razvikane Novalje? – Mir. Isključivo tu dolaze obitelji. Nema partijanera. I nautičari su oduševljeni, pogledajte samo ovaj pogled, tu je sve otvoreno. Vidi se tamo preko Mauna i Škrde sve do Oliba i Silbe te do Lošinja, Cresa... Ispred nas je otvoreno more, možete krenuti kuda vas god volja – kaže Branimir pa pokazuje na sina:

– Moj Borna pojede bar 20 kolutova, a ima svega šest godina. I on zna da je što stariji sir, to bolji. Evo, Titanic je ovih dana bio aktualan, a zna se da na potonulom brodu, dolje na 3879 metara, ima još sira. Ako je u vrećici, a vjerojatno jest, i na toj dubini, on bi se i nakon 111 godina od potonuća mogao jesti – smije se Čemeljić.

Prva žena turizma ovog kraja Sabina Gligora Sabalić objašnjava ime – Mandre. – Jedna je teorija da kao i u Zagrebu, gdje je živjela Manda koja je grabila vodu iz Manduševca, kod nas živjele tri časne sestre, a posljednja je bila – Manda. No, druga je teorija i da je dobila ime po uvalici, kako u Dalmaciji nosi ime – Mandrač. Ljeti imamo niz fešti, od fešte janjetine, fešte mora, ribarskih fešti, gore u Kolanu feštu od sira, dječjih radionica, kazališnih predstava za djecu, odrasle, stalno se nešto događa.

Apartmani po 4000 eura

Željan Gligora dodaje: – Imali smo i pravu gusarsku bitku ispred otoka, i to između 1515. i 1518. godine kada su uskoci za osvetu, uhvatili mletačkog vlastelina Lorenca Veniera te ga za tren zarobili... U Bostonu su od bitke kod Bunker Hilla napravili šou i atrakciju, a mi smo imali pravu bitku tu ispred plaže – govori Gligora, otac najmlađeg svjetskog podvodnog istraživača Kristijana Gligore, koji je već s 13 godina otkrio prva podvodna arheološka nalazišta.

U Mandrama, dakle, milina. Dobrih restorana gdje god se okrene poput Lanterne, Prtorića i Bonace, pogled na otvoreno more na sve strane, ali i luksuz te niz poznatih lica. Kava se tu pije u kafićima Marinero, Levant, Gira i Vrša, jedan kamp, hotela nema, ali nema više ni – zemljišta. Apartmani se prodaju po 4000 eura kvadrat, a više se neće mnogo graditi, jer je sve – rasprodano. Mjesto je ovo, eto, za elitu. A ti neće baš bilo kamo...

