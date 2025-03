Barmen otkriva: 'Ako vaš partner naruči ovo piće, to može značiti samo jedno'

Barovi i pubovi popularna su mjesta za prve spojeve, gdje nekoliko pića pomaže pri opuštanju. No, jeste li znali da barmeni često mogu procijeniti vašu osobnost – i kakav dojam želite ostaviti – samo na temelju vašeg izbora pića? Prema barmenu Lukeu Slateru, ljudi koji naruče najkompliciraniji koktel često to rade kako bi impresionirali nekoga, bilo da se radi o simpatiji, grupi prijatelja ili čak same sebe, piše Mirror.

Slater objašnjava: "Ti ljudi vole šou – biraju pića s plamenom, dimnim mjehurićima ili ekstravagantnim ukrasima. Također, mogu uživati u priči iza koktela, posebno ako se radi o klasičnom piću s bogatom poviješću".

S druge strane, oni koji naručuju Old Fashioned ili Negroni obično su samouvjereni i precizni. Takva pića, kaže Slater, zahtijevaju ravnotežu i točnost u pripremi, što odražava i osobnost onih koji ih piju: "Oni znaju što vole i ne pokolebavaju se lako trendovima."

Ako netko pije viski čist, to znači da uživa u finim detaljima – ne samo u piću, već i u životu. Prema Slateru, takvi ljudi ne piju da bi impresionirali, već zato što jednostavno vole ono što vole. Oni koji naruče votku-tonik obično su praktični i učinkoviti. Slater kaže da takvi gosti žele nešto lagano i jednostavno, piće koje ih neće usporiti.

A što je s onima koji naruče espresso martini ili martini od marakuje? Slater tvrdi da su to ljudi koji su uvijek spremni za dobar provod: "Oni unose energiju u društvo, vole plesati, smijati se i brinu se da se svi zabavljaju. Također, privlače ih pića koja izgledaju glamurozno i dobra su za fotografiranje".

Zaključak? Vaš izbor pića može otkriti više nego što mislite – ali uvijek vrijedi naručiti ono što zaista volite, bez obzira na to što barmen misli!

GALERIJA: Vino za srce, a šampanjac za mozak? Doznajte zašto su dobra ova alkoholna pića