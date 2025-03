Barmenica otkrila najomraženiji koktel: 'Pitam ljude jesu li dobro kada ga naruče'

Barmeni često na svom radnom mjestu susreću razne situacije i zadatke, od usluživanja gostiju do pripreme složenih koktela. Iako uživaju u svojoj profesiji, neke obaveze mogu im biti naporne jer zahtijevaju previše vremena i truda. Ponekad se ti zadaci čine kao nepotrebno opterećenje.

Unatoč tome što im je to doslovno posao, čini se da neki barmeni ne vole ljudima točiti piće. No, jedna je barmenica priznala da više "osuđuje" ljude ako naruče jedno određeno piće, piše LADbible. Srećom, čini se da ona ima problema samo s tim pićem. Naime, najgora stvar koju možete reći barmenu je "iznenadi me", jer niste u filmu, a osim ako niste najbolji prijatelji s njim, neće imati pojma što zapravo želite.

Barmenica u videu na TikToku priprema svoj najomraženiji koktel i komentira cijeli proces te sugerira da bi osudila svakog tko ga naruči, a radi se o koktelu Long Island Iced Tea. Klasični koktel sastoji se od jednakih dijelova džina, votke, tekile, ruma i triple seca, uz malo limete, Cole i puno leda. Barmenica smatra da je "ludo" naručiti jedan takav koktel u baru.

"Dajte da vam otkrijem jednu tajnu. Kada priđete baru i naručite Long Island, prva stvar koja mi padne na pamet je: 'Je li sve u redu?'. Je li sve u redu u tvom životu, jer zašto bi netko htio četiri različita alkoholna pića u svom koktelu?", rekla je u videu.

Dodala je da u piću dobijete rum, votku, tekilu i gin. "To je jednostavno suludo", rekla je.