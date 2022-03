Baka podijelila na Redditu: 'Rado čuvam svoje unuke, ali za 80 kn po satu!'

Većina roditelja zna koliko je teško pronaći pravu osobu za čuvanje djece, pa se oni koji za to imaju nekog iz obitelji smatraju sretnima, no nekima pak oni najbliži najviše zakompliciraju život. Jedna jr baka tako na Redditu objasnila da ona, iako rado čuva djecu svoje kćeri, očekuje da za to bude i plaćena 80 kuna (9 funti) po satu.

Najviše je bogataša na svijetu ovog horoskopskog znaka

Baka je napisala kako se kćerka uskoro mora vratiti na posao s porodiljnog, pa je nju zamolila da preuzme brigu o djeci dva ili tri dana u tjednu.

- Moja kći radi pet dana u tjednu, 7-8 sati dnevno od 7.30 do 15.00 sati - objasnila je i dodala da je pristala ali je za svoje vrijeme tražila i plaćanje satnice.

- Ona kaže da si to ne može priuštiti i da bi onda uzela kvalificiranu dadilju, pa želi da pristanem na manji iznos - dodala je i rekla da ona ima i svoj život, pa ako će se zbog unuka toga odreći, misli da joj se to mora nadoknaditi.

- Samo recite da ne želite čuvati djecu i gotovo - komentirao je jedan korisnik, a većina se složila da baka traži previše za vrijeme provedeno s vlastitim unucima.

Baka (85) na aplikacijama traži mlađe muškarce: "Nikad nisam upoznala muškarca koji me nije htio"