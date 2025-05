Atlantic Grupa predstavila Lemonish, gaziranu limunadu s niskim udjelom kalorija

Pred prepunim zagrebačkim Riverside Gardenom službeno je predstavljen Lemonish - novi brend u kategoriji gaziranih pića, koji dolazi iz portfelja Atlantic Grupe.

Predstavljanje ovog osvježavajućeg pića, idealnog za nadolazeće ljetne dane, okupilo je brojne medije i influencere na opuštenom druženju uz vrhunski koncert grupe TBF. Lansiranje Lemonisha svojim su dolaskom podržali Ivana Mišerić, Ivana Paradžiković, Slađana Ostić, Marko Braić i brojni drugi. Uživajući u kultnim pjesmama splitskog benda, uz koje su odrasle brojne generacije, okupljeni su imali priliku degustirati Lemonish i koktele na bazi Lemonisha, koji su pokazali da ova gazirana limunada nije samo još jedna limunadica.

Foto: Promo

“Stvarajući Lemonish na prvom nam je mjestu bilo ponuditi ljubiteljima gaziranih pića proizvod pored kojeg neće morati vagati između finog okusa i kalorijskog unosa u nastojanju zdravijeg načina života što nam je u današnje vrijeme sve bitnije. U našu smo gaziranu limunadu ubacili sok cijelog limuna, dodali osvježavajuće mjehuriće, a kalorije sveli na minimum. Tako se rodio Lemonish, niskokalorično piće odvažnog i sočnog okusa, bez umjetnih sladila. Lemonish nije samo limunada – to je stav, osjećaj ravnoteže i uživanja u životu bez kompromisa”, istaknula je Laura Bortas, starija voditeljica razvoja robne marke u Atlantic Grupi.

Foto: Promo

Novo i inovativno osvježenje predstavlja better for me propoziciju u kategoriji gaziranih pića, koje potrošačima omogućuje uživanje u sočnoj gaziranoj limunadi koja sadrži sok cijelog limuna u boci, a veliko pakiranje sadrži sok čak tri cijela limuna, uz mjehuriće - prirodni CO2 koji potrošačima donosi iznenađenje od prvog do posljednjeg gutljaja.

“Uvjereni smo da će u nadolazećim sunčanim danima, Lemonish biti osvježenje koje miriše na ljeto i izbor svih potrošača koji traže manje kalorija, uz beskompromisno dobar okus”, poručila je Laura Bortas.

Osvježavajuće okuse limun i limun&bazga potrošači mogu pronaći u pakiranjima od 0,4L i 1,25L PET.