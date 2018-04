Arriva Hrvatska pokrenula web stranicu: putnike očekuje popust na svibanjska putovanja

Arriva Hrvatska, članica Deutsche Bahn grupe, prilikom predstavljanja Arriva brenda domaćem tržištu najavila je sveobuhvatno unapređenje poslovnih procesa, snažnu orijentiranost na zadovoljstvo korisnika i razvoj digitalne ponude. Brojni su koraci već učinjeni u tom smjeru, a među najnovije ubraja se puštanje u rad internetske stranice www.arriva.com.hr. Premijerno, novi Arrivin web predstavljen je djelatnicima Arrive Hrvatska na Danu Arrive održanom u subotu 14.04.2018. u Trakošćanu. Tom prigodom, organizirano je i milenijsko fotografiranje u kojem je sudjelovalo više od tristo djelatnika Arrive iz svih krajeva Hrvatske.

Jednostavno i brzo planiranje, pretraživanje i kupovina karata

Posjetitelji Arrivine stranice na jednom mjestu mogu pretraživati na tisuće dostupnih relacija diljem Hrvatske i susjednih zemalja, isplanirati svoje putovanje te kupiti kartu brzo i jednostavno.

Foto: Promo

Pretraživanju i planiranju putovanja namijenjene su karta relacija i korisne informacije. I dok prva daje brzi uvid u dostupnost destinacija i služi kao poticaj za putovanja, među korisnim informacijama putnik će pronaći podrobnije informacije o vrsti karata i popusta, popis prodajnih mjesta, informacije o prtljazi, stajalištima i sl. Putem webshopa korisnik može kupiti kartu ili rezervaciju u svega par klikova zahvaljujući jednostavnoj navigaciji, a otvaranje korisničkog računa putniku dodatno skraćuje vrijeme potrebno za kupnju.

Stranica www.arriva.com.hr dostupna je na četiri jezika, hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom, prilagođena je svim veličinama ekrana, odnosno i mobilnim i tablet uređajima, a sadržaj se ažurira na dnevnoj bazi.

Uz registraciju 20% popusta na putovanja u svibnju

Kreiranjem myArriva korisničkog računa na www.arriva.com.hr proces kupovine svim Arrivinim korisnicima značajno se pojednostavljuje i štedi njihovo vrijeme, a uz to im omogućuje i upravljanje rezervacijama. Ono što će sve putnike koji kreiraju myArriva račun zasigurno najviše obradovati su ekskluzivne pogodnosti u obliku popusta i posebnih ponuda a već prvi, u visini od 20% mogu koristiti za putovanja tijekom mjeseca svibnja, ukoliko kreiraju myArriva korisnički račun do 27.04.2018. te do istog datuma kupe kartu putem webshopa.

Foto: Promo

Sve o Arriva grupi na jednom mjestu

Iako se u najvećoj mjeri obraća putnicima, stranica Arrive ima i dio namijenjen poslovnim korisnicima, lokalnim zajednicama, dobavljačima, medijima te djelatnicima. Svi oni mogu saznati više o samoj Arriva grupi prisutnoj u 14 europskih zemalja, viziji tvrtke koje glasi Prvi izbor za putovanje, nezinoj usredotočenosti na pružanje brže, udobnije i sigurnije usluge te vrijednostima koje prožimaju rad svih njenih djelatnika.

„Na web stranicama Arrive korisnici mogu saznati na koji način tvrtka gradi i unapređuje zadovoljstvo korisnika, što poduzima u održavanju i unapređenju visokih standarda sigurnosti kako bi potvrdila status najsigurnijeg prijevoznika u Hrvatskoj, za što se zalaže po pitanju zaštite okoliša, što čini kako bi postala najpoželjniji poslodavac u branši i koje vrste projekata podržava i sponzorira ili ukratko koliko smo posvećeni kvaliteti, sigurnosti, inovativnosti, okolišu i potrebama korisnika.“ - rekao je Dražen Divjak generalni direktor Arrive Hrvatska.