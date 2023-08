ANKETA: Oko čega se najčešće svađate s partnerom?

Svađe su sastavni dio svakog odnosa, pa tako i onog ljubavnog. Kada dođete doma nakon napornog i teškog dana i dočeka vas nered ili se ne slažete oko odgoja djece, neizbježno će doći do rasprave koja može izrasti u prilično veliku svađu. Naravno, većina se parova vrlo brzo pomiri i nastavi kao da se ništa nije ni dogodilo, a mnogi stručnjaci čak tvrde da su svađe važan dio zdravog odnosa te da ih ne bi trebali izbjegavati.

Život često nije lagan – djeca, posao, kućanske obaveze, rast troškova života. Sve to nakupljamo u sebi, dok jednostavno više ne možemo i onda dolazi do svađa s partnerima. Također, koliko god dobro poznavali vašeg partnera ili bili kompatibilni s njime, vas ste dvoje još uvijek dvije različite osobe. To znači da živite i doživljavate život drugačije i ponekad možete tumačiti situacije na različite načine.

Psihologinja Deborah Grody čak tvrdi da bračni parovi koji se ne svađaju često završe razvodom: 'Odnosi koji se ne mogu spasiti su odnosi u kojima se plamen potpuno ugasio, ili ga uopće nije bilo'. Kad su jedan ili oba partnera ravnodušni prema svojoj vezi, nije im stalo ni da se svađaju, smatra Grody. Eto, ako ste mislili da s vašom vezom nešto nije u redu zato što se svađate, u krivu te – to je potpuno zdravo i normalno, a u anketi nam recite što je najčešći razlog svađa u vašoj vezi.