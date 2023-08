Muž joj daje 250 dolara mjesečno za troškove čišćenja kuće: 'Nema pojma da to ide u moj džep!'

Mama kućanica prozvana je "genijalkom" nakon što je otkrila da je varala svog muža da joj svaki mjesec daje dodatni novac. U snimci usisavanja njihovog doma, Brianna je rekla: “Prvog u mjesecu s bankovnog računa mog supruga dolazi 250 dolara. To je za našu čistačicu kuće. Kuća se temeljito čisti svakog prvog u mjesecu.Tražila sam čistačicu prije mnogo godina, dok sam bila trudna i povraćala 10 puta na dan dok sam brinula o našem jednogodišnjaku.", rekla je žena u videu.

Tada je njezin suprug rekao da to nije u njihovom budžetu, ali prije nekoliko mjeseci ju je pitao želi li i dalje pronaći osobu koja bi čistila kuću, pa su se dogovorili da će iznos biti 250 dolara mjesečno, piše The Sun.

"Ono što on ne zna je da sam ja ta koja dubinski čisti kuću svakog 1. u mjesecu. Upravo sam spremila novac u džep. Mislim da ću taj novac iskoristiti da pronađem sebi novi, skupi hobi. Čini se da mom mužu to ne smeta", nastavila je.

Video je naslovljen: "Ima li netko preporuku za skupi hobi?" No, činilo se da se Brianna samo šali o tome da planira potrošiti svoj novac na skupi hobi. Komentatori su zahvalili mami što je podijelila svoj zabavni video i što je podigla svijest o važnosti posjedovanja vlastitog novca.

“Suprug i ja smo se rastali prije godinu dana i on me izbacio iz kuće. Nisam imala novaca, voljela bih da sam to učinila", komentirala je jedna korisnica. "To i ja radim. Kažem da čistačica podiže cijene svako malo. Uvijek je dobra ideja imati novac za bijeg od kuće za slučaj da vam stvarno zatreba", našalila se druga korisnica.

