Tajna je zapisana u zvijezdama: Ova 4 horoskopska znaka posjeduju opasnu privlačnost kojoj je nemoguće odoljeti
Postoje ljudi koji posjeduju ono nešto – tihu iskru koja osvjetljava prostoriju samom njihovom prisutnošću. Nazovite to karizmom, energijom ili sirovim magnetizmom, no riječ je o sili koja je kao utkana u samu srž njihova bića. Astrologija tvrdi da su neki ljudi jednostavno rođeni s tim te da se četiri znaka zodijaka redovito izdvajaju kao nositelji te neobjašnjive sile koja privlači druge bez ikakvog napora.
Lav: Prvi na popisu je Lav. Pod vladavinom Sunca, Lavovi nose vlastiti izvor svjetlosti i praktički sjaje. Njihov pravi magnetizam, međutim, ne proizlazi iz potrebe za pozornošću, već iz dubokog i toplog samopouzdanja. Oni vjeruju u sebe na način koji drugima daje dopuštenje da i sami budu samouvjereni. Njihov zarazni entuzijazam i velikodušnost stvaraju auru u kojoj se svi osjećaju dobrodošlo i viđeno, a to je kvaliteta kojoj je teško odoljeti.
Škorpion: Potpunu suprotnost Lavu predstavlja Škorpion, čija se privlačnost krije u tami i misteriju. Njihova moć leži u tišini i prodornom pogledu koji se doima kao da vam skenira dušu. Škorpioni posjeduju emocionalni intenzitet koji vibrira ispod površine, stvarajući auru koja je istovremeno intrigantna i pomalo zastrašujuća. Ne pokušavaju privući pozornost, već je vuku prema sebi nezaustavljivom silom, a njihovoj zagonetnoj, "mračnoj ljepoti" gotovo je nemoguće ne posvetiti pažnju.
Vaga: Na potpuno drugačiji način privlačne su Vage, znak kojim vlada Venera, planet ljepote i sklada. Njihova privlačnost je profinjena i elegantna, a najveći adut im je urođena sposobnost stvaranja harmonije. Bilo da se radi o besprijekornom stilu ili diplomatskom pristupu, Vage zrače ravnotežom. Posjeduju "meku moć" kojom čine da se ljudi u njihovoj blizini osjećaju viđeno i saslušano. Nakon razgovora s Vagom često se osjećate bolje u vezi sa samim sobom, što je iznimno rijedak i dragocjen dar.
Bik: Iako također pod vladavinom Venere, Bik svoju privlačnost manifestira na mnogo prizemniji i senzualniji način. Njihova je privlačnost klasična i bezvremenska, a proizlazi iz stabilnosti i uživanja u fizičkim zadovoljstvima. Zrače mirnoćom i toplinom, a u današnjem užurbanom svijetu, njihova staložena energija djeluje nevjerojatno sigurno. Njihova elegancija nije napadna, već proizlazi iz autentičnosti i posvećenosti uživanju u lijepim stvarima, a njihova senzualna aura pojačana je velikodušnošću kojom obasipaju one koje vole.