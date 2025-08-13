Kad uživanje u audio pornićima krene po zlu: 'Postao sam ovisan o erotskoj hipnozi'

Erotska hipnoza posljednjih se godina pojavila kao neobičan i sve popularniji oblik online erotskog sadržaja. Temelji se na hipnotičkim tehnikama opuštanja i sugestije kako bi se pojačalo uzbuđenje i stvorile intenzivne fantazije bez fizičkog kontakta. Iako se predstavlja kao bezopasna zabava za odrasle, stručnjaci upozoravaju da može dovesti do psihološke ovisnosti i narušiti stvarne intimne odnose. Posebno je rizična jer je iznimno lako dostupna, a učinci na psihu i seksualne navike tek se počinju ozbiljnije proučavati, piše UNILAD.

Tako je jedan 20-godišnjak javno upozorio ljude da ne isprobavaju tu tehniku, i to nakon što je u samo četiri mjeseca postao ovisan o spomenutom trendu. Ako, poput njega, nikada niste čuli za ovaj oblik 'audio pornića', možda je to zapravo dobra vijest.

Riječ je o obliku dobrovoljne igre u kojoj jedna osoba pomoću hipnotičkih sugestija drugu uvodi u stanje opuštenosti i transa radi istraživanja erotskih ili senzualnih iskustava. Najčešće se provodi putem online videa, iako sadržaj zapravo ne gledate, a temelji se na tehnikama stvarne hipnoze, poput duboke relaksacije i fokusirane pažnje, kako bi se pojačala intimnost, povjerenje i seksualno uzbuđenje.

Na prvi pogled zvuči bezopasno, no prema riječima korisnika Reddita, 'nije tako bezazleno kako se čini'. 'Prešao sam uglavnom na audio porniće, a onda sam otkrio erotsku hipnozu. Mislio sam da, dok god to nije video, neće imati dugoročan učinak na mene. Sada shvaćam da je i video pornografija uglavnom u glavi, problem je u mašti koja se potiče', napisao je.

Opisao je i kako ga je ova praksa počela 'ponižavati', jer su mnoge snimke temeljene na temi kontrole uma s ciljem da se osjećate ovisno. 'To mi je postalo fetiš. Prelako je dostupno, samo legneš, ne radiš ništa, a proživljavaš fantazije i orgazme. Naučilo me koliko je um snažan, ali ne na način na koji sam želio. Nakon toga sam se osjećao odvratno. Imam 20 godina i umjesto da viđam prave žene, izmišljam ih u svojoj sobi. Napuštam pornografiju i sve njezine oblike. Želim imati kontrolu nad sobom i zdravu seksualnost', poručio je.

Svojim iskustvom želi upozoriti druge da, umjesto iskušavanja erotske hipnoze, ostanu pri onome što im je već poznato i ne riskiraju gubitak kontrole nad vlastitom intimnošću.