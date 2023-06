17-godišnja milijunašica ispričala: ‘Roditelji me još uvijek tjeraju da perem suđe!’

Isabella Barrett samostalno je postala je jedna od najmlađih milijunašica u Americi, ali to ne znači da može priskočiti u pomoć mami i tati kada se radi o kućanskim poslovima. Isabella je, naime, dospjela je u središte pozornosti u filmu Toddlers and Tiaras kada je imala samo pet godina, kako piše The Mirror.

Sada sa 17 godina zarađuje najmanje 10.000 dolara (9 tisuća eura) mjesečno vodeći svoje četiri web stranice House of Barretti, NYFW Merch, Bella Barretti i Bella Barrett. Tijekom tjedna mode može zaraditi 30.000 dolara (27500 eura) u samo sedam dana, što je čini jednom od najmlađih self- made milijunašica u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pokrenula je vlastitu liniju nakita pod nazivom Glitzy Girl i počela se baviti manekenstvom i surađivati ​​s velikim brendovima na promocijama. "Zadnji put kad sam provjerila, moja je neto vrijednost bila nekoliko milijuna dolara - ali moja mama kaže da sam neprocjenjiva", rekla je. Isabella dnevno prosječno potroši 350 dolara (320 eura) da se našminka za sve sastanke ili sadržaje koje namjerava snimiti taj dan.

Također provodi svoje vrijeme režirajući vlastita snimanja fotografija i kupujući tkanine i ukrase koje će koristiti u dizajnu svoje odjeće. Dodala je: "Izdvajam cijelo bogatstvo stvarajući svoje kolekcije za tjedan mode - oko 20.000 dolara na tkaninu plus 10.000 dolara na krojenje - a mnoge slavne osobe nose moje dizajne." Kaže da je kći pjevačice Pink nosila jednu od njezinih haljina na dodjeli nagrada nagrada, a zvijezde iz reality showa Dance Moms često nose njezinu odjeću na TV-u. Radnu etiku dobila je od svog oca vlasnika tvrtke i mame milijunašice koja ima vlastitu tvrtku Park Avenue Puppies.

Foto: Instagram/@isabellabarrett123

Kad ne živi između New Yorka i Los Angelesa, u svom je domu na Rhode Islandu i pomaže roditeljima u kućanskim poslovima. "Tretiraju me kao i sve ostale. Perem suđe, slažem odjeću i pomažem po kući kao i svako drugo dijete", dodala je. Međutim, suočila se s dobrim dijelom kritika 'trolova' koji je 'tretiraju kao 10-godišnjakinju' jer je bila u reality TV showu Toddlers in Tiaras. Kaže da neki korisnici društvenih mreža imaju problema s njezinim šminkanjem i tretmanima samotamnjenja.

Isabella pokušava ignorirati 'hejtere' najbolje što može, i radije se fokusira na razvoj svog poslovanja i radi na svom cilju da postane milijarderka. Rekla je: "Moj najveći savjet za svakoga tko želi biti uspješan je napraviti listu ciljeva i pridržavati je se. Nikada nemojte odustati."

