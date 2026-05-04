Totalni kaos za jedan znak, a drugi se kupa u sreći! Dnevni horoskop otkriva tko mora povući ručnu
Ponedjeljak započinje dinamično. Izazovan aspekt Marsa i Jupitera donosi val samopouzdanja, ali i rizik od pretjerivanja i impulzivnosti. Dok Sunce u Biku potiče na stabilnost i dugoročne planove, Mjesec u Strijelcu budi želju za avanturom, stvarajući unutarnju napetost. Venera u Blizancima obećava dan ispunjen komunikacijom, unoseći lakoću u napetu atmosferu. Svaki znak osjetit će ove utjecaje na jedinstven način, suočavajući se s posebnim izazovima i prilikama.
Ovan: Početak tjedna donosi vam mješavinu frustracije i silne energije, kao da istovremeno pritišćete gas i kočnicu. Na poslu obuzdajte poriv za nepromišljenim trošenjem i izbjegavajte rizike. U ljubavi je potrebno strpljenje jer su moguća nerazumijevanja s partnerom. Umor je očit pa iskoristite dan za odmor.
Bik: Fokus vam je na stabilnosti, što vam savršeno odgovara. Dan je idealan za učvršćivanje postojećih odnosa, gdje će vam osjećaj sigurnosti biti dovoljan. Na poslu ćete se istaknuti kao osoba spremna pomoći, a vaša strpljivost bit će prepoznata. Boravak u prirodi imat će blagotvoran učinak na vas.
Blizanci: Venera u vašem znaku čini vas iznimno komunikativnima, no većina interakcija ostat će površna. U poslu imate optimističan pristup, ali ne podcjenjujte potrebni napor. Suradnja s drugima je ključna, no pripazite da se ne iscrpite brojnim aktivnostima i pronađite vrijeme za odmor.
Rak: Jupiter u vašem znaku donosi vam zaštitu i podršku partnera, unatoč mogućim manjim verbalnim nesporazumima. Na poslu se jedna faza privodi kraju i otvara se prostor za nešto novo, poput važnog projekta. Vaša izoštrena intuicija pomoći će vam u donošenju ispravnih odluka.
Lav: Vaša kreativnost dolazi do izražaja, no u osobnim odnosima moguća je distanca jer ste fokusirani na posao. Napredujete sigurnim koracima, ali pazite da ne postanete previše dominantni. Dan je dobar za predstavljanje projekata, no ne i za rješavanje emocionalnih problema.
Djevica: Na poslovnom planu proživljavate uspješan period i vaša analitičnost je na vrhuncu, no ljubavni život mogao bi biti obojen nezainteresiranošću. Lako ćete se povezati s novim suradnicima. U vezi je važno da ostanete strpljivi i tolerantni kako biste izbjegli frustracije.
Vaga: Ovo je vaš sretan dan u tjednu i vi to osjećate. Šarmantni ste i uspostavljate harmoniju u svim odnosima. Na poslu se otvara prilika koju želite iskoristiti, čak i ako to znači prekovremeni rad. U ljubavi je atmosfera odlična, no pazite da romantiku ne svedete na prijateljstvo.
Škorpion: Energija se smiruje i spremni ste prepustiti inicijativu drugima. U ljubavi će partner preuzeti glavnu riječ, što će vam odgovarati. Poslovno nastavljate s pripremama za dugoročne ciljeve i vidite konkretan napredak koji vas ohrabruje da nastavite dalje.
Strijelac: Mjesec u vašem znaku donosi vam optimizam, ali budite oprezni da ne pretjerate i ne donesete nepromišljenu odluku. Mnogi će osjetiti snažnu privlačnost prema osobi s posla. Na poslu je moguće napredovanje, no zahtijevat će dodatan napor, stoga je ključ u umjerenosti.
Jarac: Vaši odnosi napreduju u pozitivnom smjeru. Postajete otvoreniji, a partner vam uzvraća nježnošću, dok samci imaju prilike za nova poznanstva. Na poslu se fokusirate na dugoročne planove, a vaša spremnost da pomognete kolegama bit će cijenjena.
Vodenjak: Osjećate unutarnji nemir, što bi moglo zbuniti ljude oko vas. Partneru iskreno objasnite što vas muči kako biste izbjegli nesporazume. Na poslu izbjegavajte prigovore; suzdržanost će danas biti vaša najveća vrlina. Pokušajte "spustiti loptu" na vrijeme.
Ribe: Skloni ste idealiziranju u ljubavi, što može dovesti do razočaranja. Potrebno je da se prizemljite i sagledate situaciju realno. Na poslu je moguć preokret jer bi dugo očekivana informacija mogla usmjeriti posao u novom pravcu. Kreativnost usmjerite u produktivne svrhe.