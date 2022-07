Zašto je novi “Thor”, najblaže rečeno, podijelio fanove Marvelova svemira

Interpretacija nordijskog boga grmljavine Thora donijela je australskom glumcu Chrisu Hemsworthu svjetsku slavu. Kao, uostalom, praktično bilo kome tko je dobio ulogu u nekom od filmova Marvelova svemira koji nastaju u studiju koji vodi njegov tvorac Kevin Feige.

Međutim, inflacija sadržaja temeljenog na istom lajtmotivu, a ovdje su to Marvelovi stripovi o različitim junacima, od Iron Mana i Kapetana Amerike do Wonder Woman i Thora, pa onda sve to upakirano i u Osvetnike, može zasititi.

”Ljubav i grom” iz radionice Taikija Waititija za 250 milijuna dolara

Kevin Feige, koji Marvel Studios vodi gotovo nevjerojatno uspješno, očito to zna pa su i režija i scenarij “Thora: Ljubav i grom” povjereni Taiki Waititiju, kreativnom novozelandskom filmašu kojeg mnogi pamte, primjerice, po “Jojo Rabbitu”, a znaju možda i po vezi s pjevačicom Ritom Orom.

Ali i po tome da je ovo drugi film o Thoru koji je režirao. Prvi je, “Thor: Ragnarok”, bio jako uspješan, dosegavši 854 milijuna dolara i povoljne ocjene publike i većine kritičara.

No, s novim je “Thorom” malo drukčije. Iako je Waititi imao još veći budžet, 250 milijuna dolara (za prvi je bio 180), pa ponovno i top-zvijezde poput Cristiana Balea ili Russella Crowea uz epizodne uloge cijelog niza drugih te iako je film već zaradio, oko novog “Thora” vlada podijeljenost. Najblaže rečeno. Za velik dio fanova Marvelovih stripova i filmova jednostavno je trash.

Blockbuster s obiljem zvijezda i glazbom Guns N’ Rosesa vrti se upravo u kinima

Čini se da se tek jedan dio publike pronašao u punom Waititijevu izričaju koji je za prosječna čula prilično agresivan, bombastičan, pri čemu je htio da i glazba bude u istom stilu pa prevladavaju tonovi njegova omiljenog benda, Guns N’ Roses. Tu je i Croweov Zeus koji, na njegovo inzistiranje, govori grčkim naglaskom, što je na prvu logično i navodno se svidjelo fokus grupama.

No, široj publici izgleda baš i ne, čisti britanski ipak bi dao Zeusu više težine. Ono što je, čini se, poseban problem jest da je teško zaključiti kuda ovaj, četvrti “Thor” spada u Marvelovu svemiru.

Pa je zapravo najbolje zaključiti da spada rame uz rame s “Doktorom Strangeom u Multiverzumu ludila” Sama Raimija koji je upravo tako brz gotovo do besmisla, bombastičan kao što je i kaotičan, iako redovito i duhovit. Pitanje je samo ima li za takav novi smjer dovoljno publike.