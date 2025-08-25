Vodimo vas na 28. Croatia Bike Week! Dvoje najbržih osvajaju dvije ulaznice

TWIN HORN MC domaćin jednog od najvećeg moto susreta u Europi i poznati među bajkerima širom svijeta, a velikom posjetom bajkera na samo finale ljeta zacrtali su Pulu, a i Hrvatsku kao jednu od najomiljenijih destinacija za dobar moto i rock provod. Sama lokacija jedna je od najatraktivnijih u Europi, smještena uz samu obalu mora-Vallelungu, gdje je lani bilo na desetke tisuća ljudi. Veliki a lani dodatno prošireni prostor zbog sve većeg priljeva posjetitelja bio je krcat. Šatori su se raširili diljem atraktivne Vallelunge uz samo more, koja se svake godine dobro opremi i sa rock svirkama ugostiteljskom ponudom i atraktivnim moto programom. Program je zamišljen kao ljetni rock moto odmor i počinje već od srijede 27.8.2025, no finale je naravno planirano za petak i subotu 29. i 30.8.2025! Lani se na tisuće motora slilo Pulskim ulicama pokazujući još jednom koliko je sam događaj atraktivan za sve ljubitelje motora i dobrog provoda, ali i sve one koji žele biti dio ove dobre atmosfere.

I lani je od petka atraktivan kamp uz more, iako proširen već bio krcat! U subotu navečer rijeke ljudi nakon što su ispratili jedan od najvećih defilea na ovim prostorima slilo se na Vallelungu. Parking za automobile tražio se kilometrima uokolo.

Organizatori, članovi moto kluba TWIN HORN MC stvarno dali sve od sebe pa su lokaciju uredili i proširili kao nikada do sada i obogatili program. Stunt show je održan dva dana za redom u režiji virtuoza Dejana Špoljara i njegovog tima, koji je uvijek iznova oduševljavao prisutne. I ove godine sve posjetitelje očekuju atraktivne vratolomije na motorima.

Uz štandove s moto opremom smjestili su se na Vallelungi lani i oni na kojima su se mogli degustirati i kupiti ponajbolji certificirani etno i gastro proizvodi po kojima je Istra nadaleko poznata, kao na primjer malvazija, teran, maslinovo ulje, tartufi, češnjak, kobasice od boškarina i slično. U ponudi hrane, što kod nas na susretima i nije baš uobičajeno, uz klasične ćevape i ražnjiće nudio se, šugo i njoki, nekoliko vrsta burgera, vege prehrana i još mnogo toga. A ono što je mnoge iznenadilo i najbolja pizza iz krušnih peći koju ste ikada mogli probati.

Uz odličnu gastro ponudu ove godine očekuje se najveći broj izlagača (velik broj iz inozemstva) sa moto, rock opremom, odjećom, nakitom suvenirima, pa se mnogi posjetitelji mogu opremiti sa odličnim kožnjakom, torbama, moto i rock nakitom-nečim što nećete naći u trgovinama.

Subota je kao i obično programski i posjetiteljski najbogatija. U 14h počinje izložba i okupljanje oldtimera koji će se i ove godine pridružiti velikom defileu koji kreće od 16 sati. Lani je u zajedničku vožnju Pulom krenulo oko pet tisuća motora poslavši nikad atraktivniju moto turističku razglednicu. Kolona nije bilo kraja a oduševljeni Puležani i turisti mahali su bajkerima i mnogi se slikali ispred arene, gdje inače stanu.

Povratak defilea na Vallelungu napravio je totalnu gužvu na ulazu - kolona je preko sat vremena ulazila u prostor Vallelunge.

Custom show je dio programa tijekom kojeg se već tradicionalno na ovoj manifestaciji odabiru najbolje prerađeni motocikli i trokolice. Prijavljenih je bilo mnogo. Birali su se najbolji u nekoliko kategorija te su pobjednici nagrađeni nagradama i peharima. Ove godine se očekuje najbogatiji custom show do sada.

Nakon sjajnog izdanja prošle godine, ove godine organizatori pripremaju još prošireniji prostor sa najvećim brojem štandova, najbogatiji custom show i odličan program!

Ovogodišnji Croatia Bike Week održat će se od 27. kolovoza do 31. kolovoza na staroj lokaciji, pulskoj Vallelungi, u organizaciji TWIN HORN MC.

Na 28. izdanje četverodnevne bikerske fešte stižu mnogi rock bendovi, a ovoga puta program je više orijentiran stranoj rock glazbi pa ćemo vidjeti svirke posvećene poznatim svjetskim rock bendovima. Bit će tu i izložba oldtimera, tradicionalni defile ulicama Pule, moto i sexy show i još mnogo, mnogo toga.

Program 28. Croatia Bike Weeka:

Foto: PR

Ono što ovaj ljetni rock tjedan motora nadaleko poznat i u svijetu čini atraktivnim je posebna ljetna rock „vibra“, susreti i druženja, a mnogi svoje godišnje odmore upravo planiraju po Croatia Bike Weeku koji se organizacijski pokazao kao dobitna kombinacija ljetovanja i dobrog provoda. Za srijedu i četvrtak ulaz je besplatan, a ulaznice za koncerte u petak i subotu možete nabaviti po cijeni od 10 eura na ulazu za oba dana festivala, bajkerima (osim skutera) je ulaz besplatan!

Provedite finale ljeta na jednom od najvećih festivala na ovim prostorima i ne propustite biti dio odlične bike&rock atmosfere!

Večernji list je za dvoje najbržih čitatelja osigurao po dvije ulaznice za 28. Croatia Bike Week! Sve što trebate je ispuniti obrazac u nastavku!

* Nagradni natječaj vrijedi za sve posjetitelje osim bajkera, kojima je ulaz u kamp besplatan (osim za skutere).