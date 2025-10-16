VIDEO Pogledajte sudbinu Velimira Đereka Sokola, vukovarskog heroja i zapovjednika Sajmišta

Približavanje 18. studenog, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje ove će godine pratiti prikazivanje dokumentarnog filma "Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina", koji donosi do sad neispričanu priču o životu Velimira Đereka Sokola, heroja Domovinskog rata i zapovjednika Sajmišta.

Velimir Đerek Sokol bio je jedan od posljednjih vukovarskih branitelja koji je autobusom ušao u opkoljeni grad i ostao tamo do samog kraja, a njegovu sudbinu ekranizirali su Eduard i Dominik Galić, koji su nam 2022. godine predstavili i dugometražni film "Šesti autobus" koji se također bavio tragedijom Vukovara, a u kinima ga je pogledalo za hrvatske prilike impresivnih 33 tisuće gledatelja.

- Kroz ekskluzivne snimke, iskrene ispovijesti obitelji, suboraca i povijesne kadrove, "SOKOL – nezaustavljiv kao sudbina" nam pruža duboko emotivan uvid u stvarnost rata ispričanu kroz jedinstvenu priču hrabrosti i otpornosti, priču stvarnog heroja, ali i viđenja njegovih suboraca, obitelji te generacija koje tek dolaze, a koje pitanju slobode pristupaju doista iznenađujuće - najavljuju iz produkcije filma čiji je trailer na Youtubeu do sada pogledalo više od 230 000 ljudi.

Temeljem preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja, namjeru za organiziranim odlaskom u kino do sad je iskazalo mnogo hrvatskih osnovnih i srednjih škola.

- U studenom kad se svi zajedno sjećamo Vukovara, budimo zajedno i pogledajmo priču u kojoj emocije pričaju više od slika i riječi. Sjetimo se istinskih heroja i vrijednosti koje su utkane u svaki naš dan u kojem živimo, u dane slobode i nezavisnosti - poručuju Galići.

