Veliki foto izvještaj: Split slavi uličnu kulturu, evo koji se motivi kriju iza novog ruha Spaladiuma

Održano je osmo izdanje splitskog festivala street art kulture – xSTatic 2021. Graffiti art, skateboarding (skate park Kolo), breakdance (udruga Underground Society), street basket (Unisport ST), stand-up komedija (SplickaScena) i radijski live program (KLFM), najbolje od splitske street art scene uz jaka međunarodna pojačanja, okupili su se prošle subote, 02. listopada, na splitskim Gripama i Koteksu.

U sklopu xSTatic festivala, Spaladium Arena oslikana je umjetničkim djelom grafiti umjetnika. Umjesto dosadašnjeg sivila i armatura koje su do sada ‘krasile’ Arenu, veliki umjetnici Lonac (Zagreb) i Jarus (Kanada) oplemenili su istočnu betonsku fasadu Spaladium Arene.

Dvojica umjetnika razgovorali su za Večernji list prilikom čega su iznijeli detalje projekta, ali i prokomentirali splitsku urbanu scenu.

Lonac kaže kako mu je ovo prvi autorski rad u Splitu.

"Organizacija i sve je bilo na visini jedino je malo teže bilo jer smo radili u ekstremnim uvjetima. Nije lako biti na buri na dizalici, koja je by-the-way jedna od boljih na kojima smo radili. Boja leti na sve strane, sve se mrda i trese, ali lokacija i zid su stvarno fenomenalni pa nam je to bio izazov. Odrastao sam na polu-zapuštenim prostorima koji su mi privlačniji nego novije stambene zgrade gdje uvijek imaš grč da napraviš nešto što će se svidjeti svima, dok sam se ovdje osjećao slobodnije", kaže Lonac pa otkriva što je zapravo radio na Spaladium Areni.

"Lik ima lonac na glavi, to je nekakva socijalna satira, a referira se na igru iz ovih naših krajeva, regije, ono kad se igraš skrivača pa kad netko nešto pogrešno napravi, onda ju druga osoba okrivi vičući 'polupani lončići'. To mi je nekakav motiv, komentar na društvenu stvarnost i ljude u posljednjih par godina, na 'kulturu' međusobnog prozivanja, umjesto vlastitog preispitivanja. To je nekako poanta rada. Ali ljudi ga mogu osobno doživjeti na svoj način", kazao je Lonac.

Super je, dodaje, što Split ima ovakav festival ali ima jednu zamjerku.

"Znam da Split ima dosta navijačkih murala, baš kao i bilo koji europski grad koji je poznat po svom nogometnom klubu. Ono što nedostaje su murali koji nisu vezani za nešto lokalno, slobodniji umjetnički radovi, jer Split je ipak veliki grad, turistički grad koji posjećuju ljudi iz cijelog svijeta. Mislim da je ovo dobar početak da se u Splitu počne razvijat i ta neka drugačija, slobodnija umjetnička scena", zaključio je zagrebački umjetnik.

Njegov kolega iz Kanade cijeni umjetničku slobodu koju mu je Split zajamčio.

"Volim raditi nešto novo, nešto što čini razliku i unosi pozitivnu promjenu u zajednici. Nakon Splita idem u Afriku gdje ću s timom umjetnika raditi na novom skate-parku za djecu. Takve stvari volim, koje oplemenjuju zajednicu. U Splitu je sve bilo super organizirano, a grad je bio izvrstan domaćin. Iznenadila me jedino bura, navikao sam na hladnoću, ali na vjetru je zahtjevno raditi, a jakna mi nije bila u planu kad sam krenuo u Split pa iz Splita u Afriku. Sve ostalo je bilo super i drago mi je da su ljudi dobro reagirali na rad. U Split se sigurno vraćam opet", kaže Jarus.