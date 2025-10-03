Večernji vas vodi na glazbeno-scenski spektakl - ''Ahilejeva pjesma''!

Što se dogodi kad roman oživi kroz glazbu? Upravo to nudi Ahilejeva pjesma, koncert kakav u Hrvatskoj dosad nije viđen. Riječ je o projektu hrvatskog skladatelja Ozrena K. Glasera, koji je stvorio monumentalnu simfonijsku partituru inspiriranu svjetskim književnim fenomenom - romanom The Song of Achilles američke autorice Madeline Miller, bestselerom prodanim u milijunima primjeraka diljem svijeta.

Projekt donosi posve novu ideju i dosad neviđeni koncept: filmsku glazbu za film koji nikada nije snimljen. Inspiriran drevnim mitom i potresnom pričom Ahileja i Patrokla, Glaser je stvorio glazbeni svijet u kojem se isprepliću intimnost i epski razmjeri strasti i tragedija, bogova i smrtnika.

Na pozornici Lisinskog okupit će se čak 200 izvođača - Zagrebačka filharmonija, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i vrhunski solisti, među njima i naša čarobna Nina Kraljić. Publiku očekuje večer ispunjena snažnim orkestralnim prizorima, zborskim eksplozijama i emotivnim solističkim trenucima. Program se odvija pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog, jednog od naših najcjenjenijih dirigenata.

Posebnu čar večeri donosi i činjenica da će koncertu prisustvovati brojni gosti iz svijeta filma i glazbe, uključujući dobitnike Oscara i međunarodno priznate umjetnike koji su ovu glazbu opisali kao ''veličanstveni soundtrack dostojan Gospodara prstenova'' i ''monumentalno kao Gladijator Hansa Zimmera''. Time Ahilejeva pjesma postaje ne samo glazbeni doživljaj, nego i kulturno događanje godine.

Publika će kroz šesnaest glazbenih stavaka proći cijelu priču - od proročanstava i dječačkog prijateljstva, preko ljubavi i izdaje, pa sve do epskih bitaka pod Trojom i emotivnog finala koje slavi neraskidivu povezanost Ahileja i Patrokla.

