U utrci za Oscar u konkurenciji mladih dama su i veterani Elton John i Randy Newman

Koliko se filmskih pjesama koje su dobile Oscar sjećate? I sjećate li se tko je lani osvojio Oscara za najbolju originalnu filmsku pjesmu? Lady Gaga za pjesmu “Shallow” iz filma “Zvijezda je rođena”, ali se vjerojatno više sjećate njezina nastupa s glumcem Bradleyem Cooperom, a malo tko sjeća se i da je Lady Gaga pred deset godina nastupila u Areni Zagreb kad smo među prvima izvan SAD-a mogli uživo vidjeti megazvijezdu u dolasku. I bio je to dobar koncert, ali dobitak Oscara malo znači na našem tržištu popularnosti ili prodaje ploča. I dok se u Americi i svijetu oko pet sladunjavih pjesama u konkurenciji za Oscar vodi žustra diskusija za i protiv, jer u igri je i (budući) novac, kod nas se masovni uspjeh najčešće podcjenjuje i prigovara komercijalizaciji nekog glazbenika, iako bi pop-glazba trebala biti (i) popularna.

Zanimljiva utrka

Sve ovo “vani” oko pjesama nominiranih za Oscare ovisi i o filmu u kojem se pjesma pojavljuje i na koji način funkcionira u njemu, jer veliki biznis često je u stanju i sjajnu pjesmu staviti na odjavnu špicu, pa je čujete dok izlazite iz kinodvorane, ako već niste izašli. No, ako valja, bez brige, čut ćete je sigurno na neki, tj. mnogo drugih načina. Puno toga, dakako, ovisi i o izvođaču koji je pjeva ili ju je i napisao, mada i neki od onih s ozbiljnim karijerama nikada nisu dočekali svoj Oscar, ako su uopće i bili nominirani.

Jer, u svjetskoj produkciji koja broji tisuće filmskih pjesama godišnje, potpuno je jasno da ovih pet godišnje nominiranih za Oscara ne mogu odražavati stanje na terenu, kao uostalom ni Grammy, iako je posvećen isključivo glazbi. Među kuriozitete poput onoga da slavni Alfred Hitchcock nikada nije dobio nagradu Akademije, osim počasne, svakako spada i podatak da Oscar za filmsku pjesmu nikada nisu osvojili Elvis Presley ili The Beatles, koji su ga na koncu ipak dobili posmrtno, za glazbu iz filma “Let It Be”.

No, utrka je zanimljiva jer osvajanje Oscara jamči rapidno povećanje popularnosti, zarade, prodaje pjesme i albuma, buduće poslove, medijsku prisutnost, pa se glazbenici svih žanrova vrlo rado i dobrovoljno upućuju na dodjele prestižne nagrade. Gdje je i sama prezentacija nominiranih, tj. izvođenje pjesme u izravnom televizijskom prijenosu pred milijunima gledatelja, napravljeno u maniri spektakularnog videospota uživo i pokazuje suživot biznisa i glazbe. Mada samo kao stanka između dodjele filmskih Oscara zbog kojih svi i jesu tamo.

Ove godine, 9. veljače u noći po našem vremenu, petero nominiranih i svi zainteresirani saznat će tko je pobijedio, mada se službeno ne kaže “pobijedio je”, već “Oscar dobiva…”, valjda da ne bi bilo poraženih. I nekako se čini da bi Elton John mogao izgubiti od mlađih dama. U konkurenciji su “(I’m Gonna) Love Me Again” Eltona Johna iz filma “Rocketman” – prvi Oscar dobio je za pjesmu iz “Lion Kinga” 1995. – “Into the Unknown” s pjevačicom Idinom Menzel iz animiranog filma “Frozen 2", te “Stand Up” koju pjeva Cynthia Erivo, nominirana i za glavnu žensku ulogu u filmu “Harriet” iz kojeg je i pjesma. Erivo će, osvoji li Oscara, postati član malobrojnog kluba EGOT, s osvojenim nagradama Emmy, Grammy, Oscar i Tony.

Od Grammyja do Oscara

Tu je još i “I’m Standing with You” iz filma “Breakthrough” s Chrissy Metz, koja usprkos jedanaest dosadašnjih nominacija nikada nije dobila Oscar. Ali najbolja priča vezana je uz nominaciju pjesme “I Can’t Let You Throw Yourself Away” Randyja Newmana iz filma “Toy Story 4”, duhovitu odu protiv samoubojstva, pa još u animiranom filmu. Duhovit i ironičan, Randy Newman trajniji je i bolji kantautor i skladatelj od svih nabrojenih i do sada je imao 22 nominacije, uključujući i sve tri pjesme iz prethodnih “Toy Story” filmova po čemu je zamalo i pretplatnik na nominacije. Oscar je dobio dvaput, pa se radi o veteranu čiji je sjajan kantautorski opus samo podebljan redovitim radom na filmskoj glazbi, zbog čega i ove godine ima dvije nominacije, među ostalim i onu za originalnu filmsku glazbu u sjajnom filmu “Marriage Story”.

Suvišno je reći da će se mnogi glazbenici s nedavnog Grammyja s podjednakim žarom preseliti na dodjelu Oscara, jer interesna ljubav filmske i glazbene industrije traje odavno i vrlo je profitabilna, a osim tehničkih kategorija poput snimke ili zvučnih efekata, glavna borba notama vodi se upravo u spomenutim kategorijama originalne filmske pjesme i filmske glazbe. Kao kičasti, ali sladak šlag na torti ukupnog medijskog blitzkriega i dodatno gorivo planetarnog prodora i filma i pjesme.