Treći 'Bijeli lotus' postavlja nam pitanje može li novac popuniti sve praznine u čovjeku

S jedne strane luksuzno odmaralište za bogate i privilegirane, u kojemu novac teče u potocima, blještavilo, savršeno uređeni interijeri i krajolici, a s druge strane tuga, usamljenost, intrige i tajne, koje često vode i do smrtonosnih posljedica. Dvije strane iste medalje spaja HBO-jeva serija "Bijeli lotus", satirična drama čija se treća sezona upravo počinje emitirati na platformi Max i HBO kanalima. Radnja je specifična po tome što zapravo svaka sezona prati goste drugog egzotičnog resorta, prvo na Havajima, potom na Siciliji, a sada i u Tajlandu. Među njima su u novoj sezoni i četiri zanimljiva ženska lika – Laurie i Kate dvije su prijateljice u 40-ima na ženskom druženju, Chelsea je mlada djevojka koja u resort dolazi s mnogo starijim dečkom, a Belinda je povratnica iz prve sezone. Glume ih Carrie Coon, Leslie Bibb, Aimee Lou Wood i Natasha Rothwell, četiri slavne glumice s kojima smo uoči premijere imali priliku razgovarati ekskluzivno za Obzor Večernjeg lista. Za početak, odgovaraju nam na pitanje kako je ova serija postala globalni hit te zašto publika toliko uživa u sadržaju koji zapravo raskrinkava licemjerje bogataša.

– Ova serija progovara o usamljenosti i tuzi, i to ljudi koji su na odmoru, zbog čega je u isto vrijeme bizarna i primamljiva, ali i aktualna. Mislim da smo danas više nego ikada prije kritični prema bogatašima, barem je tako u SAD-u. I onda postoji nešto vrlo privlačno u gledanju razlika između onih koji imaju i onih koji nemaju te spoznaje da novac ne rješava sve. Svi se likovi, unatoč materijalnom bogatstvu, i dalje se bore s raznim problemima. I onda publiku zapravo fascinira to da novac ne briše probleme. "Bijeli lotus" tako kao da poziva ljude da preispitaju sami sebe, da razmisle o tome tko su u odnosu na to tko žele biti. Gledanje bogatih koji prolaze kroz taj proces na neki način je ljudsko i mislim da je to ono što ovu seriju čini tako privlačnom publici – kaže Natasha Rothwell.

A upravo su takvi likovi prijateljice Laurie i Kate, koje glume Carrie Coon i Leslie Bibb. Njih dvije, uz Jaclyn, koju glumi Michelle Monaghan, odlaze na ženski izlet, koji je pun tajni.

– Mi smo žene u četrdesetima, a pritom se svaka od nas nalazi na nekoj životnoj prekretnici. Mom je liku karijera u krizi, muči se u ulozi majke, a i brak joj se upravo raspao. No umjesto da o tome razgovara s prijateljicama, sve drži u sebi i glumi da je sve u redu. Odlazi na ovo putovanje s nadom da će ponovno osjetiti onu neku mladenačku energiju sa svojim dugovječnim prijateljicama. Ali, kako se ispostavi, kada nisi iskren prema ljudima koji te navodno najviše vole, to nije baš recept za savršen odmor – ni za iskreno prijateljstvo – govori Carrie Coon. Leslie Bibb ističe da priča ove tri prijateljice pokazuje kako se osobe mijenjaju s vremenom, a to ne žele priznati ni sebi ni drugima.

Jedna od tema u kojoj se razilaze i u kojoj se ispostavi da se uopće ne poznaju je čak i politika pa se potegne i pitanje – glasanja za Donalda Trumpa.

– Iako se Kate osjeća najviše svojom uz svoje dvije najbolje prijateljice, koje je poznaju još iz njezinih najmlađih dana, mora se suočiti s činjenicom da je ona sada drukčija, ali da su i one. Pitanje koje sama sebi postavlja jest – tko je ona danas? Je li se zaista promijenila i može li biti iskrena u vezi s tim? Jer postoje mnogi aspekti njihovih života u kojima su se udaljile, dakle, nije riječ samo o političkim opcijama. Pitanje je hoće li se staro prijateljstvo razviti kako bi prihvatilo promjene u nečijem životu. Mislim da je to pitanje koje serija postavlja. Jer, smatram da je odraslo prijateljstvo zapravo vrlo teško i nekako se sve više ljudi danas osjeća usamljenima – napominje Leslie Bibb.

Ova se sezona ponajprije bavi pitanjem identiteta. Sve se vrti oko identiteta i životnih priča Foto: HBO

A da svaki od likova muči isti osjećaj melankolije i malaksalosti, kaže mlada britanska glumica Aimee Lou Wood.

– Svi oni akumuliraju sve više i više materijalnog, misleći da će tako ispuniti prazninu, ali zapravo to samo produbljuje njihovu prazninu. Kad dobiju ono što žele, odmah prelaze na sljedeću stvar, i to je ciklus koji nikad ne prestaje. Ono što je uočljivo jest kontrast između njihovih luksuznih okruženja i praznine koju osjećaju. Ništa ih ne može zadovoljiti. To je gotovo direktna refleksija današnje opsjednutosti društvenim mrežama – ljudi idu na odmor samo da bi napravili savršenu fotografiju, a ne da bi zaista uživali u trenutku. Postoji ljepota u tom okruženju koju nijedan od likova ne može prepoznati, i taj osjećaj nezadovoljstva čini sve još tužnijim. To je zaista tragičan, ali istovremeno očaravajući prikaz modernog života – kaže glumica, a upravo je iz razloga koji naglašava u svakoj od sezona pomno odabrana lokacija hotela, pri čemu svaki pripada luksuznom hotelskom lancu imena "White Lotus", što povezuje radnju svake od sezona.

Nakon Havaja i Sicilije, na red je došao i Tajland, što otvara posve nove postavke, s obzirom na to da će izrazito biti naglašena spiritualnost mjesta. Sam kreator serije Mike White najavio je da će sezona istraživati "filozofiju, duhovnost, ali i smrt, a likovi će biti duboko povezani s tajlandskom kulturom".

– Iako Chelsea možda nije toliko mudra, izrazito je produhovljena. Ona je ta koja stalno govori o smrti tijekom sezone. Za razliku od drugih likova, koji se duboko boje starenja i stalno se pitaju jesu li "pobijedili" u životu, Chelsea je mnogo više povezana s realnostima života i smrti. Ne boji se govoriti o tome, što je rijetko jer je u stvarnosti smrt nešto o čemu ljudi često izbjegavaju razgovarati. Chelsea, s druge strane, nije briga za izgled i impresioniranje drugih. Ne brine ni za diplome ni za vanjsku potvrdu, već samo želi autentično doživjeti život. Osjećam da je ona usklađena s kulturom Tajlanda, koja je ukorijenjena u budizmu i naglašava manji ego. Dok su ostali gosti fokusirani na vanjski izgled i samopromociju, Chelsea se usmjerava na stvarna, značajna iskustva. U tom smislu ona je povezanija s Tajlandom od drugih, ali zato uopće nije povezana s resortom White Lotus – kaže Aimee Lou Wood.

Postoji ljepota u tom okruženju koju nijedan od likova ne može prepoznati, i taj osjećaj nezadovoljstva čini sve još tužnijim. To je zaista tragičan, ali istovremeno očaravajući prikaz modernog života. To je direktna refleksija opsjednutosti društvenim mrežama – ljudi idu na odmor samo da bi napravili savršenu fotografiju, a ne da bi uživali u trenutku Foto: HBO

Carrie Coon naglašava povezanost radnje s upoznavanjem i shvaćanjem budizma.

– Ova se sezona ponajprije bavi pitanjem identiteta. Sve se vrti oko identiteta i životnih priča. U budizmu postoji pojam patnje i njezina završetka. Ali završetak patnje dolazi s voljom da se otpusti ego, da se otpusti osjećaj identiteta jer, zapravo, nema ničega čega se treba držati. I zato se likove stavlja u situaciju u kojoj su zapeli u vlastitim životnim pričama, a te ih priče zapravo ograničavaju. Mislim da je Tajland savršen okvir za takvu radnju – ustvrđuje.

Također, treba naglasiti da je i sam proces snimanja, koji je trajao šest mjeseci i u potpunosti se odvijao u Tajlandu, za same glumce bio potpuno drukčije iskustvo.

– Tajland je izrazito produhovljena zemlja i moram priznati da nikad nisam imala takvo iskustvo na poslu. Prvog dana snimanja, umjesto da odemo na frizuru i šminku, otišli smo u kuću duhova na blagoslov, pozivajući sve sudionike na dobrotu i pozitivne namjere. Cijeli je tim bio tamo i svi smo bili obučeni u bijelo. Bilo je to jako dirljivo iskustvo, nikada nisam doživjela nešto poput toga i osjećala sam kao da je taj jednostavni obred postavio ton cijelog snimanja pa samim time i serije, stvorivši snažnu energiju koja nas je nosila tijekom cijelog procesa. Na mnoge načine i mi smo bili na duhovnom putovanju samo zbog toga što smo živjeli nekoliko mjeseci u zemlji u kojoj je ova filozofija temelj života. Ne možete to ne primijetiti, i mislim da je to doista postalo dio samog rada na seriji za sve nas – govori Leslie Bibb, koja smatra kako je serija iznimno uspješna jer se ljudi zapravo prepoznaju u njoj.

– U ovoj su seriji žene prikazane veoma realno, jako su složene, scenarij ih ne podcjenjuje. Prikazane su kao kaotične i komplicirane, ali istovremeno nepopustljive u tome da budu upravo to što jesu. Kroz likove se jasno vidi njihov razvoj, od mladih djevojaka do žena koje su postale, te hrabrosti da priznaju, odnosno ne priznaju tu transformaciju. Da su one na ovaj odmor došle i rekle: "Evo, to sam sada ja. Ovo je moj život", sve bi bilo drukčije. No one to ne rade. Ne mogu biti iskrene jedna prema drugoj u vezi s time gdje se nalaze u životu i što se zapravo događa jer je to jednostavno previše zastrašujuće – kaže Bibb, dok Natasha Rothwell dodaje da njezin lik u ovoj sezoni nije toliko u potrazi za samoodređenjem koliko u potrazi za smislom.

– Za Belindu duhovnost je oduvijek bila ključni dio njezina karaktera, a ova sezona zaista produbljuje taj aspekt. Jer ona je netko tko je prošao kroz duboku krizu vjere u ljude. Ove sezone njezino duhovno putovanje oblikovano je njezinom potrebom za potvrdom – da postoji viša sila, da postoji razlog iza svega. To je čista i iskrena potraga za smislom i fascinantno je gledati kako se ona razvija – kaže Natasha Rothwell, koja je u prvoj sezoni ove serije glumila menadžericu hotelskog wellness centra na Havajima.

Publiku je oduševilo što se sada vraća u novi resort, tim više što je njezina priča završila poprilično tužno prema mišljenju gledatelja. Nakon što je nasjela na lažna obećanja o financijskoj pomoći jedne od gošći, na kraju je ostala potpuno razočarana. Stoga mnogi sada navijaju za Belindin sretan kraj u trećoj sezoni.

– Bila sam oduševljena kada sam čula da se vraćam! Kako je serija postigla veliki uspjeh i kako smo došli do treće sezone, može se vidjeti da je doista narasla, kako kulturno tako i u pogledu razvoja priče. Razmjeri serije su se proširili i jako je uzbudljivo ponovno uroniti u ovaj svijet, pogotovo zato što je sezona apsolutno zadivljujuća. Mislim da će publika biti oduševljena – ističe Natasha Rothwell.

Aimee Lou Wood kaže da je njezin pristup seriji potpuno drukčiji jer se ona snimanju treće sezone pridružila kao veliki fan prethodnih.

– I sama sam bila ogroman obožavatelj serije, a ovo je prvi put da sam postala dio serije koju sam već voljela, što je stvarno neobično i lijepo iskustvo. Susret sa svim glumcima kojima se divim za mene je bio veliki trenutak. Bila sam posebno uzbuđena što je Natasha ponovno tu, jer sam stvarno željela da Belinda konačno pobijedi. Uostalom, svi želimo da Belinda pobijedi, zar ne? Prva sezona bila je teška za nju pa je i bilo nužno da se vrati. A onda, svaki put kad su otkrivali nove članove glumačke ekipe, bilo je kao: "O moj Bože, ne mogu vjerovati da ću s njima glumiti!" – prisjeća se Aimee Lou Wood prve sezone, koja je premijeru imala 2021. godine i odmah je osvojila publiku i kritiku kombinacijom britkog humora, društvene satire i vrhunske glumačke postave. Dobila je 20 nominacija za Emmy u 13 kategorija i deset ih je osvojila, a druga je sezona osvojila 23 nominacije za Emmy, od čega je odnijela pet pobjeda.

Iako svaka sezona donosi novi set likova, od bahatih milijunaša do nesretnih zaposlenika, konstanta je Mike White, koji je svaku sezonu u potpunosti kreirao, napisao i režirao, što je za Hollywood nekarakteristično, a ujedno je i izvršni producent uz Davida Bernada i Marka Kaminea.

– Mislim da je Mike autor kakvih je danas malo, a koji imaju slobodu stvarati svjetove i istraživati ideje bez žurbe. "Bijeli lotus" jedna je od najstrpljivije kreiranih serija i nadam se da će pokazati da nismo svi izgubili svoju moć koncentracije. Spori razvoj radnje omogućuje gledateljima da se uistinu povežu s likovima. Mike je graditelj svjetova i pritom izvanredno piše svoje likove. Često kažem da njegove rečenice na papiru izgledaju kao note, a svaki lik je dio orkestra. Ponekad to nije jasno na prvi pogled, ali kad pročitate scenu ili cijeli scenarij, sve oživi – govori Natasha Rothwell, a s njom se slažu i Leslie Bibb te Carrie Coon.

– Mike vrlo namjerno čini da se sve žene na prvu doimaju sličnima, stvarajući dojam da točno znaš tko su i kakve su osobe. No kako sezona odmiče, taj će se dojam početi komplicirati. Jer, zapravo je tako lako kategorizirati. Mislim da svi to radimo, to je u ljudskoj prirodi. Pogledaš nešto, brzo prelistaš, možda na TikToku, i odmah pomisliš: "Ah, ovo je takva osoba, sve znam o njoj." No onda polako shvatiš da ono što si mislio da znaš nije cijela slika. Što više slojeva skineš, to više otkrivaš da se iza one prve slike skriva nešto sasvim drugo – kažu glumice.

I uistinu, iako svaki početak "Bijelog lotusa" izgleda kao raj na zemlji, veoma brzo postaje poprište kaosa, intriga i društvene satire koja razotkriva mračnu stranu bogatih. Naši sugovornici pritom složno poručuju kako je treća sezona – najbizarnija do sada. Štoviše, naspram nje, prva i druga će djelovati uistinu kao odmor. A kakva je bila prva reakcija glumica na scenarij?

– Nisam mogla vjerovati da su nam poslali svih osam epizoda. Mislila sam da će nas zastrašiti s tri epizode i da će ostale skrivati od nas. Ali ne, poslali su svih osam i osjećala sam se kao da držim suho zlato u rukama. Nisam mogla vjerovati da imam treću sezonu "Bijelog lotusa" u rukama! Na kraju sam čak pomislila: "Što ako nam lažu? Što ako ovo nije stvarni kraj? Što ako postoji alternativni kraj?" Bila je jako velika čast i odgovornost znati sve i ne odati ništa – kaže Aimee Lou Wood, a Natasha Rothwell dodaje…

– Kada sam dobila scenarij, pročitala sam ga u jednom danu i bila sam potpuno šokirana. Odmah sam nazvala Mikea i Davea, producente. Mike je baš u tom trenutku istraživao lokacije u Tajlandu i čuli smo se videopozivom. Rekla sam mu: "Čovječe, Ovo je ludo!" Počela sam vrištati dok sam čitala, pas me gledao i počeo skakati pitajući se što se događa – kroz smijeh prepričava glumica te poručuje: "Nadam se da će i publika jednako uživati."