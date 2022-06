Tko je hrvatski metalac koji se sluša u najpopularnijoj igri na svijetu? 'Treba lude sreće, nama je jednom i menadžer nestao...'

Fortnite je trenutačno jedna od najpopularnijih online videoigara na svijetu – ima više od 350 milijuna registriranih igrača, a u svakom danom trenutku, Fortnite igra oko tri milijuna ljudi. Svi igrači unutar igre mogu slušati glazbu na jednoj od osam radiostanica, a odnedavno, jedna od pjesama koja se Rock & Royale radiju vrti uz hitove bendova poput Queens of the Stone Age i Tame Impale, jest “Plastic Tears” američkog metal benda Wings Denied čiji je frontmen Luka Kerečin. On je Zagrepčanin koji je djetinjstvo proveo u Omanu, živio u Rusiji i Sjedinjenim Američkim Državama, da bi se prije pet godina vratio u Hrvatsku gdje radi kao marketinški stručnjak, bavi se političkim aktivizmom, ali i dalje, bez obzira na udaljenost, komponira glazbu i pjeva za Wings Denied.