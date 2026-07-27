Tko je David Jonsson? Upoznajte britanskog glumca koji postaje novi Black Panther

Wakanda je dobila novog kralja. Na oduševljenje tisuća obožavatelja okupljenih na San Diego Comic-Conu 25. srpnja 2026. godine, Marvel je službeno objavio da je britanski glumac David Jonsson izabran za ulogu novog Black Panthera.

Jonsson će utjeloviti odraslu verziju princa T'Challe II, sina voljenog kralja T'Challe, u trećem filmu franšize kojeg režira Ryan Coogler. Film bi u kina trebao stići u prosincu 2028. godine, a sama objava izazvala je erupciju oduševljenja u dvorani, gdje je publika novog heroja pozdravila gromoglasnim pljeskom i stajaćim ovacijama.

Casting Jonssona označava osjetljivo, ali i uzbudljivo novo poglavlje za serijal, posebno nakon prerane i tragične smrti glumca Chadwicka Bosemana u kolovozu 2020. godine. Boseman, koji je maestralno utjelovio kralja T'Challu i postao kulturna ikona, preminuo je u 43. godini nakon borbe s rakom, a njegov odlazak ostavio je ogromnu prazninu. Marvel je u nastavku iz 2022. godine, "Black Panther: Wakanda zauvijek", odao počast njegovom liku i glumcu, dok je plašt Black Panthera preuzela T'Challina sestra Shuri, koju glumi Letitia Wright. U post-kreditnoj sceni istog filma publici je prvi put predstavljen T'Challin sin, tada još kao dječak, čime su postavljeni temelji za budućnost franšize. Priča trećeg filma sada će se, po svemu sudeći, fokusirati na njegovo odrastanje i preuzimanje očeve ostavštine.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Redatelj Ryan Coogler na pozornici je s velikim entuzijazmom predstavio novu zvijezdu. "Posljednji put kad smo snimali film, predstavili smo lika koji je sin lika kojeg je igrao veliki Chadwick Boseman, naš T'Challa. Danas vam želim reći da u sljedećem filmu on odrasta i postaje punoljetan", izjavio je Coogler, nakon čega je na scenu stupio Jonsson. Predsjednik Marvel studija, Kevin Feige, kasnije je otkrio da je odluka donesena nekoliko mjeseci prije službene objave. Naime, Coogler je održao "tajni sastanak" s Jonssonom i odmah bio uvjeren da je upravo on pravi izbor za nošenje teškog tereta uloge koja nosi golemu simboliku i očekivanja obožavatelja diljem svijeta. Očekuje se da će se u novom filmu vratiti i poznata lica, uključujući Letitiju Wright i Winstona Dukea.

Sam Jonsson bio je vidno dirnut prijemom publike. Nakon što su se stišale ovacije, obratio se prisutnima s nekoliko skromnih, ali snažnih riječi. "Želim vam svima neizmjerno zahvaliti", započeo je britanski glumac. "Hvala Ryanu, hvala Kevinu, hvala ovoj nevjerojatnoj obitelji kojoj imam čast, privilegiju i blagoslov pridružiti se. Zapravo, ne želim reći previše jer želim pustiti da ekran govori sam za sebe. Ali vjerujte mi, čast je u potpunosti moja", poručio je, dodatno rasplamsavši uzbuđenje zbog onoga što budućnost donosi Wakandi i Marvelovom filmskom svemiru. Njegov nastup odavao je poštovanje prema nasljeđu koje preuzima, ali i samopouzdanje potrebno za ulazak u tako veliku ulogu.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

David Jonsson rođen je u rujnu 1993. godine u Londonu. Odrastao je u obitelji koja nije imala izravne veze s glumačkim svijetom - otac mu je radio kao IT inženjer na aerodromu Heathrow, a majka je bila zaposlenica gradske policije. Najmlađi je od četvero djece, a korijene vuče iz Nigerije i Sijera Leonea. Svoj glumački talent počeo je brusiti na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti (RADA), jednoj od najcjenjenijih glumačkih škola na svijetu, na kojoj je i diplomirao 2016. godine. Njegovo obrazovanje i rani rad u kazalištu na londonskom West Endu dali su mu čvrste temelje za karijeru koja je ubrzo krenula strelovitom putanjom prema gore.

Iako je glumačku karijeru započeo 2016. godine, Jonsson se u središte pozornosti probio ulogom Augustusa Sackeya u hvaljenoj dramskoj seriji "Industrija", koja se prikazivala na HBO-u i BBC Two od 2020. do 2022. godine. Široko priznanje kritike stekao je portretiranjem Doma u šarmantnoj romantičnoj komediji "Rye Lane", koja mu je donijela status jednog od najperspektivnijih mladih glumaca, a ubrzo je svoju karijeru proširio i na velike holivudske blockbustere, prvo ulogom Andyja u znanstveno-fantastičnom hororu "Alien: Romulus" 2024. godine, a zatim i ulogom Petea McVriesa u adaptaciji romana Stephena Kinga, "The Long Walk", godinu kasnije. Glumio je i u filmovima poput "Wastemana", "Bonhoeffera", "The Road Tripa", a njegov talent nije prošao nezapaženo, što potvrđuju i brojne nagrade. Godine 2025. osvojio je BAFTA nagradu za zvijezdu u usponu za ulogu u filmu "Alien: Romulus", tri godine ranije proglašen je najboljim glumcem u predstavi na dodjeli Black British Theatre nagrada, dok je 2026. godine primio i nagradu Robert Altman na Film Independent Spirit Awards.

Unatoč rastućoj slavi i interesu javnosti, David Jonsson uspijeva svoj privatni život držati podalje od svjetla reflektora. O njegovom ljubavnom statusu ne zna se gotovo ništa. Čini se da je mladi glumac u potpunosti usredotočen na izgradnju svoje karijere, koja je odabirom za ulogu novog Black Panthera dosegnula potpuno novu razinu. Ta uloga ne samo da mu donosi globalnu prepoznatljivost, već ga stavlja i u poziciju da nastavi nasljeđe koje je postalo simbol snage, otpornosti i kulturnog ponosa za milijune ljudi diljem svijeta.