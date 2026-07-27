Diego Luna stiže u Sarajevo gdje će primiti Počasno Srce Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala

Kao priznanje za iznimnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, Diego Luna primit će Počasno Srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu.

Opus meksičkog glumca, redatelja i producenta obuhvaća film, televiziju i teatar, osvajajući publiku širom svijeta. Podjednako uvjerljiv pred kamerom i iza nje, Diego Luna izgradio je prepoznatljiv autorski put, obilježen društvenim angažmanom i trajnom posvećenošću snažnijoj vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni.

Na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan i njegov novi redateljski film „Ashes“, premijerno prikazan na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu. Luna će održati i masterclass, na kojem će svoja iskustva i razmišljanja o suvremenoj umjetnosti podijeliti s mladim talentima, filmskim profesionalcima i festivalskom publikom.

„Prije četvrt stoljeća osvojio je naša srca nezaboravnom ulogom u filmu 'I tvoju mamu također'. Tada smo se nadali, a sada znamo da je pred nama umjetnik koji ne prestaje istraživati i iznenađivati, krećući se od visokobudžetnih hollywoodskih spektakala do intimističkih životnih priča koje nam otkrivaju bogatstvo latinoameričke kulture. Diego Luna svojim je iznimnim umjetničkim opusom ostavio snažan trag u suvremenoj kinematografiji i zbog toga nam je čast uručiti mu Počasno Srce Sarajeva“, izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.

„Već godinama želim doći u Sarajevo. Toliko je kolega s oduševljenjem govorilo o Festivalu i svojim iskustvima. Velika mi je čast što je moj rad prepoznat ovim priznanjem i iznimno se radujem što ću film 'Ashes' predstaviti publici. Vidimo se uskoro!“, izjavio je Luna.

Međunarodni iskorak Diego Luna ostvario je ulogom u Cuarónovom filmu „I tvoju mamu također“ (2001.), koja ga je predstavila kao jedno od najupečatljivijih lica suvremenog meksičkog filma. Taj uspjeh otvorio mu je put k nizu međunarodnih koprodukcija i suradnji širom Meksika, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država, Engleske i Njemačke, gdje je radio s redateljima kao što su Steven Spielberg, David Trueba, Gus Van Sant, Harmony Korine i Agustín Díaz Yanes.

Kao glavni glumac i jedan od producenata Disney+ serije „Andor“ (2022.), Luna je ostvario izniman uspjeh te je za obje sezone osvojio po dvije nominacije za nagrade Zlatni globus i Critics’ Choice u kategoriji najboljeg glumca. Serija je naišla na izuzetno pozitivne reakcije kritike, osvojivši osam nominacija za nagradu Emmy za prvu sezonu te četrnaest za drugu sezonu 2025. godine, uključujući i nominaciju u kategoriji izvanredne dramske serije. Zajedno s ostatkom producentskog tima, Luna je 2023. i 2026. bio nominiran za prestižnu nagradu Norman Felton za najbolju epizodnu dramsku seriju koju dodjeljuje Udruženje producenata Amerike (PGA).

Godine 2025. glumio je uz Jennifer Lopez i Tonatiuha u filmu „Poljubac žene pauka“ Billa Condona. Za ulogu u Huluovoj seriji „La Máquina“ (2024.), gdje je bio producent, ali i glumac uz Gaela Garcíju Bernala, nominiran je za Zlatni globus u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

Prije toga zapažene je uloge ostvario u Netflixovoj seriji „Narcos: México“ (2018.), za koju je nominiran za nagradu Critics' Choice, te u filmu „Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda“ (2016.), kojim je dodatno postao prepoznatljiv publici engleskog govornog područja. Televizijska emisija „Pan y Circo“ (2020.), koju je producirao i vodio, osvojila je dva dnevna Emmyja: za iznimnu televizijsku ličnost u dnevnom programu na španjolskom jeziku i za najbolji zabavni program na španjolskom jeziku.

Kao redatelj, Luna je debitirao dokumentarnim filmom „J.C. Chávez“ (2007.). Njegov prvi igrani film, „Abel“ (2010.), osvojio je nagradu Horizontes Latinos na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastiánu, kao i nagradu Meksičke filmske akademije za najbolji scenarij, čiji je koautor. Također je režirao film „Mr. Pig“ (2016.), premijerno prikazan na Filmskom festivalu Sundance.

Nedavno je glumio u Netflixovu filmu „México 86“, na kojem je ujedno bio i jedan od producenata. Uskoro ćemo ga gledati u trileru „Eleven Days“ te u Disneyjevoj igranoj adaptaciji animiranog klasika „Vrlo zapetljana priča“.

Pored svog kreativnog rada, Luna je snažno posvećen inicijativama društvenog uticaja. Godine 2005. suosnovao je Ambulante, putujući festival dokumentarnog filma pokrenut s ciljem poticanja kulturne razmjene. Festival je osnovao zajedno s Garcíom Bernalom, Pablom Cruzom, Elenom Fortes i organizacijom El Día Después, nevladinom organizacijom sa sjedištem u Ciudad de Méxicu koja povezuje građane s dugogodišnjim organizacijama radi jačanja građanskog angažmana i pokretanja društvenih promjena. 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. kolovoza 2026. godine.

Prethodni dobitnici Počasnog Srca Sarajeva su:

Asghar Farhadi (2026.), Emily Watson (2026.), Willem Dafoe (2025.), Stellan Skarsgård (2025.), Ray Winstone (2025.), Paolo Sorrentino (2025.), Meg Ryan (2024.), Alexander Payne (2024.), John Turturro (2024.), Philippe Bober (2024.), Christof Papousek (2024.), Mark Cousins (2023.), Lynne Ramsay (2023.), Charlie Kaufman (2023.), Jesse Eisenberg (2022.), Ruben Östlund (2022.), Sergei Loznitsa (2022.), Paul Joseph Schrader (2022.), Wim Wenders (2021.), Michel Franco (2020.), Mads Mikkelsen (2020.), Tim Roth (2019.), Isabelle Huppert (2019.), Alejandro González Iñárritu (2019.), Paweł Pawlikowski (2019.), Nijaz Hastor (2018.), Nuri Bilge Ceylan (2018.), Oliver Stone (2017.), John Cleese (2017.), Wolfgang Amadeus Brülhart (2016.), Stephen Frears (2016.), Robert De Niro (Lifetime Achievement Award, 2016.), Benicio Del Toro (2015.), Atom Egoyan (2015.), Agnès B. (2014.), Danis Tanović (2014.), Gael García Bernal (2014.), Béla Tarr (2013.), Roberto Olla (2013.), Branko Lustig (2012.), Emil Tedeschi (2011.), Jafar Panahi (2011.), Angelina Jolie (2011.), Dieter Kosslick (2010.), Manfred Schmidt (2009.), Cat Villiers (2008.), Steve Buscemi (2007.), Mike Leigh (2006.), Gavrilo Grahovac (2006.) i Marco Müller (2005.).