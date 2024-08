'Svi smo mi kilometrima ili miljama udaljeni od naše Hrvatske, no ljubav za materinski jezik i hrvatsku riječ ne umanjuje se s godinama'

Kako i koliko nedostaje Domovina, obitelj, prijatelji, rodni kraj, bokun zemlje, školj... najbolje znaju hrvatski iseljenici, najviše oni koji su davno kupili kartu u jednom smjeru i godinama se vraćaju, ali nikad ne ostaju. Među brojnim Hrvatima u iseljeništvu, mnogo je pjesnika. Neki od njih su etablirani, drugi pišu tek kako bi smirili dušu, ali i jedni i drugi, osjećaju kako im cijeli život nedostaje dio njih. Snažno se to moglo osjetiti u petak, 23. kolovoza, u Kneževu dvoru u gradu Pagu gdje su sa svih krajeva svijeta stigli pjesnici kojima je, osim pjesme, zajednička Domovina i tuđina.

U impozantnom prostoru Kneževog dvora koji datira u 15. stoljeće, okupljeni oko bunara s ukrašenom krunom i grbovima paških knezova, pjesnici iz hrvatskog iseljeništva otkrivali su svoju dušu jedni drugima. Nizali su se stihovi, iskustva, pjesma, žal za propuštenim.., prepričavao se život. Pjesnici koji su u petak stigli u Pag, okupili su se na 23. Susretu pjesnika HIL-e New York, u organizaciji Pjesničke udruge Hrvatske iseljeničke lirike New York, i pod pokroviteljstvom Američko-hrvatskog kongresa, Hrvatske katoličke misije bl. Ivana Merza Astoria, New York, Hrvatskog društva književnika -ogranak Zadar, Matice Hrvatske – ogranak Pag, Grada Paga i Turističke zajednica Paga. Večer u Kneževu dvoru započela je izvođenjem hrvatske himne, a odmah potom minutom šutnje kojom se odala počast svim braniteljima koji su svoj život dali za domovinu Hrvatsku.

Voditeljica večeri, hrvatska književnica i radijska novinarka iz Australije Ivana Bačić-Serdarević istaknula je kako je hrvatska iseljenička lirika prije 24 godine iznikla iz spontanog pjesničkog okupljanja u Hrvatskoj katoličkoj misiji blaženog Ivana Merza u New Yorku. Tijekom protekla dva desetljeća članovi HIL-a su putovali po svijetu i okupili brojne pjesnike s pet kontinenata. Povezali su ih u 22. monografiji pod nazivom "Tisuće milja opletenih stihovima" u kojoj je na 600 stranica predstavljen dvadesetogodišnji rad i djelovanje pjesničke udruge koja se nekad zvala Hrvatska iseljenička lirika, a danas Hrvatska izvandomovinska lirika. No, svih ovih godina je jednakim žarom okupljala hrvatske pjesnike diljem svijeta.

- Pjesnici s pet kontinenata su protekle 23 godine putovali kroz cijeli svijet i održali pjesničke susrete u mnogim gradovima, od New Yorka do Dubrovnika. Prekrasno je biti večeras u Pagu, među ovolikim brojem okupljenih pjesnika, rekla je Ivana Bačić-Serdarević. Pjesnici koji već godinama dolaze na HIL-ove manifestacije su čitali svoje pjesme, pročitani su i pojedini stihovi pjesnika koji, nažalost, više nisu među živima, a poznati hrvatski književnik Vlatko Majić predstavio je osam novih pjesnika kojima je ovo prvi put da nazoče ovakvoj HIL-ovoj večeri. Nakon predstavljanja svaki od njih pročitao je svoju pjesmu. Njihove pjesme bit će uvrštene u novoj 23. zbirki pjesama pod naslovom “Paški troplet u stihovima” HIL-NY”.

Recenzent 23. zbirke pjesama je književnik Vlatko Majić. - Svi smo mi kilometrima ili miljama udaljeni od naše Hrvatske, no bez obzira o kolikoj se prostornoj udaljenosti radilo, ljubav za materinski jezik i hrvatsku riječ, za svoje najbliže, za svoj rodni prag, ne umanjuje se s godinama. Ljubav je to i nostalgija koja s godinama postaje nemjerljiva, rekla je Ivana Bačić-Serdarević. Istaknula je kako su alfa i omega ovogodišnjeg susreta na Pagu bili Mijo Mišo Bijuklić i Nada Pupačić.

Pjesničkoj večeri u gradu Pagu nazočili su gradonačelnik grada Paga Tonči Fabijanić, direktorica turističke zajednice grada Paga Vesna Karavanić, savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva u uredu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Croatiana Gregurić, prorektor za znanost i informacijsku infrastrukturu na Sveučilištu u Zadru prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, prof. Ivan Paštar, tajnik Ogranka Matice hrvatske u Zadru, voditeljica riječkog ureda Hrvatske matica iseljenika Renata Garbajs, umirovljeni predavač na Odsjeku za međunarodne studije te utemeljitelj i ravnatelj Centra hrvatskih studija Sveučilišta Macquire u Sydneyu Luka Budak, član Savjeta RH za Hrvate izvan RH i predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske Franko Cetinić, nastavnik gitare u Umjetničkoj školi Franje Lučića, ugledni i nagrađivani koncertni umjetnik Igor Paro, te brojni drugi. U glazbenom dijelu večeri publiku su oduševili Dubrovački kavaljeri iz Beča i klapa ''Sol'' iz Paga, a poseban gost večeri bio je Enes Kišević, bosanskohercegovački pjesnik i dramski umjetnik. ​