SUGLASJE KULTURE I PODUZETNIŠTVA: USPJEŠNE PODUZETNICE PULE PODUPIRU DOLAZAK INOZEMNIH AUTORICA I AUTORA 31. SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI

Suglasje kulture i poduzetništva ove je godine čvrsto upisano u 31. Sa(n)jam knjige u Istri. Snažne žene Pule stale su uz Sajam, a svaka od njih zaštitnica je dolaska jednog od autora i autorica ovogodišnjeg Sajma.

„Svojom nesebičnom podrškom uspješne pulske poduzetnice, koje su poznate i kao strastvene čitateljice, obogatile su Sajam i upravo zahvaljujući njima na ovogodišnjem Pulskom festivalu knjiga i autora gostovat će najveći broj inozemnih autorica i autora do sada - devet književnica i književnika“, ističe Magdalena Vodopija, direktorica Sa(n)jam knjige u Istri, i zahvaljuje zaštitnicama i zaštitnicima ovogodišnjeg Sajma.

Anja Ademi, iz YachThings d.o.o., tvrtke koja se bavi opremanjem i održavanjem jahti, podupire dolazak japanske autorice Hiroko Oyamada. Bit će to i prva književnica iz Japana koja dolazi u Hrvatsku, a u sajamskom Sutonu uz knjigu predstavit će knjigu „Tvornica“ (Sandorf).

Koviljka Aškić, prokuristica Eko Adria d.o.o., vodeće tvrtke u poslovima zaštite okoliša na području Istarske županije, zaštitnica je dolaska književnice Narine Abgaryan. Ova armenska spisateljica ruskog porijekla u programu Slavenski đardin predstavit će knjigu „Simon“ (Hena-com).

Lorena Boljunčić, direktorica tvrtke Idea Istra d.o.o., agencije za razvoj novih kulturno-turističkih proizvoda i osnivačica Kuće istarskog maslinovog ulja, zaštitnica je dolaska talijanske spisateljice i prevoditeljice Claudie Durastanti, a koja će u programu Storie italiane predstaviti roman "Missitalia" (OceanMore).

Gordana Deranja, predsjednica uprave Tehnomont d.d., vodećeg hrvatskog brodogradilišta srednjih dimenzija, više puta uvrštena u top 10 najmoćnijih žena gospodarstva i dobitnica brojnih priznanja, zaštitnica je dolaska na Sajam uvažene talijanske književnice Dacie Maraini. Intelektualka, legenda talijanske literarne scene Dacia Maraini u programu Storie italiane/Nemiri predstavit će knjigu „Dragi Pier Paolo“ (Disput).

Milena Mičić, poduzetnica, biologinja, vlasnica i direktorica Aquariuma Pula i osnivačica budućeg Mornaričkog muzeja čiji je temelj novootvorena pomorska zbirka Gallerion, pokroviteljica je dolaska na Sajam jednog od najznačajnijih turskih pisaca i predsjednika svjetskog PEN-a Burhana Sönmeza. Poznat i kao "turski Marquez", Sönmez će u programu Bijelo i crno more predstaviti roman „Kamen i sjena“ (Fraktura), a bit će i gost Doručka s autorom.

Novi sajamski partner je Suzuki Pula, zaštitnik programa Doručak s autorom 31. Sa(n)jam knjige u Istri, a ujedno je i glavni prijevoznik Sajma.

I ove je godine uz Sajam njegov dugogodišnji zaštitnik Infoart d.o.o., tvrtka za razvoj i projektiranje poslovnog softvera. Tradicionalno, generalni sponzor Sajma je Zagrebačka banka, a glavni sponzor Arena Hospitality Group