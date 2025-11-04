U svijetu prepunom informacija, gdje istina sve češće klizi kroz prste, pojavila se knjiga koja te pita ono što možda već dugo osjećaš, ali se ne usuđuješ izgovoriti:

jesi li doista slobodan – ili tek zarobljenik tuđih uvjerenja, dogmi i strahova?

„Čarolije Razuma i Osjećaja – Um od patnika do pobjednika“ nije samo još jedna u nizu knjiga na policama, ovo pitko i intrigantno štivo poziva te da pogledaš unutar sebe, da se usudiš preispitati vlastite granice i pronađeš svoj put prema istinskoj spoznaji.

Naizgled spajajući nespojivo – znanost, duhovnost, umjetnost i osobni razvoj – autorica Marina Marija Hipp vodi te na most između razuma i osjećaja, između uma i duše, između čovjeka i božanskog bića u tebi.

Kroz moćne uvide i duboko promišljanje, knjiga razotkriva suvremene zablude i nudi putokaz prema oslobođenju od „mentalnih okova“ koji te sprječava da živiš autentično i svjesno.

Autentična knjiga koja otkriva istinu Foto: Ustupljena fotografija

Knjiga koja te tjera da se zapitaš

Zašto razum šuti kad osjećaji vape za istinom?

Zašto prepuštamo moć onima koji savjest nemaju?

I stvara li bolesno društvo bolesne pojedince – ili bolesni pojedinci stvaraju bolesno društvo?

Autorica knjige Marina Marija Hipp kroz hrabar i autentičan ton razotkriva paradokse modernog čovjeka: društvo koje se naziva naprednim, ali je zarobljeno u mreži demagoga, lažnih autoriteta i iskrivljenih vrijednosti.

Razum je potisnut, osjećaji su zarobljeni, a duša – zaboravljena.

Iz tog raskola rađaju se unutarnji nemiri, depresija, gubitak smisla i duboka potreba za iscjeljenjem.

„Čarolije Razuma i Osjećaja – Um od patnika do pobjednika“ ne nudi brza rješenja, nego te uči kako ponovno čuti sebe, poziva na otkrivanje vlastite istine . To je knjiga koja potiče da se zapitaš: tko sam, što osjećam, i kamo zapravo idem?

O Leonardu da Vinciju, Freudu i potrazi za božanskim u čovjeku

U jednom od najintrigantnijih poglavlja, upoznat ćeš Leonarda da Vincija iz potpuno nove perspektive – ne samo kao genija i umjetnika, već kao duhovnog iscjelitelja čovječanstva.



Knjiga se osvrće i na Freudove teze o podsvijesti, svijesti i nadsvijesti, ali ih nadilazi, otvarajući prostor novom razumijevanju čovjekove prirode. Freudov podijeljeni um ovdje postaje početna točka na putu prema unutarnjoj integraciji – povratku sebi, svijesti i jedinstvu razuma i osjećaja.

Oslobođenje od stigme i lažnog morala

Oslobođenje od okova počinje uz knjige „Čarolije Razuma i Osjećaja – Um od patnika do pobjednika“ te „Dobro ili Loše, Google ili Strina” Foto: Ustupljena fotografija

Knjiga ne zaobilazi ni najosjetljivije teme – među njima i seksualnu energiju, kroz koju progovara o licemjerju, dogmama i zloupotrebi moći. Marina smjelo razotkriva one koji se pozivaju na Boga, a djeluju suprotno Božanskom, pokazujući da su njihova uvjerenja često samo odraz bolesnih ljudskih umova, koji vlastitu patologiju vješto skrivaju ispod božjih skuta.

Knjiga koja budi ono što si možda zaboravio u sebi

Ako se osjećaš izgubljeno u svijetu punom buke, ali duboko znaš da postoji više – ova knjiga je tvoj korak prema buđenju.

Ako osjećaš da želiš živjeti istinu, a ne tuđa pravila – ovo je tvoj vodič.

„ Čarolije Razuma i Osjećaja – Um od patnika do pobjednika “ pomažu ti da ponovno povežeš ono što je suvremeni svijet razdvojio: razum i osjećaj, znanost i vjeru, čovjeka i Božansko.

Marina Marija Hipp – žena koja živi ono što piše

Iza knjige stoji Marina Marija Hipp – žena koja u sebi spaja ono što mnogi razdvajaju: poduzetništvo i duhovnost, humanost i viziju.

U svijetu u kojem se uspjeh često mjeri statusom i moći, ona pokazuje da se pravi uspjeh mjeri ljudskošću, empatijom i vjerom u dobro.

Autorica knjiga Marina Marija Hipp Foto: Ustupljena fotografija

Marina ne piše iz teorije, već iz života.

Kao vizionarka i altruistica, ne boji se propitivati granice poznatog, rušiti stare obrasce i stvarati prostor za istinsku promjenu.

Njezine knjige, poput „Dobro ili Loše, Google ili Strina“ i „Čarolije Razuma i Osjećaja – Um od patnika do pobjednika“, nazivaju se „3D interaktivnima“ jer čitatelja ne ostavljaju pasivnim – pozivaju te da sudjeluješ, promišljaš, i ogledaš se u svakoj rečenici.

Svaka njezina misao nosi iskustvo, a svaka poruka poziva na svijet u kojem su istina, ljubav, poštovanje i dobrota stvarna valuta života.

Svaka promjena počinje buđenjem

Ova knjiga nije tu da te uvjeri.

Ona je tu da te probudi.