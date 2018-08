Stižu Igre gladi na hrvatski način snimane na Pagu i Braču

Na dalmatinskim otocima, točnije Braču, Hvaru, Pagu i Kornatima, te u Splitu i Vodicama nedavno je završilo snimanje filma Otočanin (The Islander). U pitanju je hrvatsko-hollywoodska koprodukcija, film kombinira žanrove znanstvene fantastike i akcijske avanture, a kao redateljsko-scenaristički dvojac potpisuju ga Domagoj Mažuran i Zoran Lisinac koji su nam ekskluzivno otkrili detalje SF avanture čija se premijera očekuje iduće godine. Radnja je smještena u svijet u kojem su se ledene kape rastopile, a jedan mladić postaje jahač oluja kako bi spasio svoj dom.

Prilična je rijetkost da imamo redateljsko-scenaristički dvojac, a koji k tome realizira unikatan scenarij bez oslanjanja na stvaran događaj. Kako je došlo do ove suradnje?

Zoran: Nas smo se dvojica slučajno upoznali u Los Angelesu preko zajedničkog prijatelja i producenta ovog filma Nebojše Chupina.

Domagoj: Brzo smo kliknuli i počeli razvijati koncept i originalan svijet u žanru fantasyja s fokusom prema generaciji milenijalsa kao potencijalnoj publici.

Zoran: Na scenariju smo dugo radili i bio je završen samo tjedan dana prije početka snimanja. To je možda nešto neuobičajeno za ovdašnje standarde. Naša suradnja je, naime, složen kreativan proces koji nas već vodi prema novim projektima u kojima ćemo opet udružiti snage.

Možete li nam ukratko reći o čemu je The Islander. U materijalima nalazimo futurističku priču u kojoj je glavni lik mladi Neb, no je li The Islander možda i priča o globalnom zatopljenju s nekom posebnom porukom?

Zoran: Teško je svesti ovaj film na jednu poruku jer je prilično slojevit. Atmosfera je, recimo, u stilu filmskog serijala Igre gladi te japanskih manga-stripova.

Domagoj: Film se događa u post-apokaliptičnom vremenu, no publiku će, vjerujemo, iznenaditi razdoblje u kojem se Otočanin zbiva. Priča se temelji na odnosu čovjeka i izumiruće prirode te je zapravo ogledalo sadašnjeg društva, žestoka kritika sustava koji zapostavlja ekološke probleme i kroz geo-političke manipulacije gradi zidove među ljudima.

Zoran: S druge strane, to je priča o jednom posebnom klincu koji ima vizije budućnosti i pokušava pobijediti svoje unutarnje strahove s kojima se bori vozeći ekstremne utrke na moru. Možda bismo kao središte priče ipak najradije istaknuli snažne obiteljske odnose koji pokreću radnju, a treba dodati i to da je na vlasti totalitaran režim koji eksploatira malo preostale zemlje i otoka i skriva istinu o misterioznoj apokalipsi.

S obzirom na pogotovo Domagojevo prošlo iskustvo u virtualnoj stvarnosti i video igrama, zanimaju me scene utrka. Kako su režirane, hoćemo li možda vidjeti neki poseban efekt, hoće li ti dijelovi biti možda snimani u nekoj posebnoj tehnologiji?

Domagoj: Sve scene utrka brodova su snimljene tijekom 10 dana na lokacijama na otoku Braču te u Paškom kanalu, i to s velikim brzinama od oko 100 km/h, s kaskaderima, ali i glumcima na brodovima. Što se tiče tehnologije koju smo upotrebljavali to su bili robotski 6AX sistemi koji se upotrebljavaju većinom na helikopterima za snimanja u ekstremnim uvjetima, tzv. shoot over F1 systems.

Zoran: Mi smo, dakle, tehnologiju napravljenu za snimanja iz zraka adaptirali za snimanje na moru, iz brodova. Isto tako smo primjenjivali specijalne efekte u stvarnom vremenu upotrebom virtualnih kamera koje pokrivaju 360 stupnjeva. Takva tehnologija nam je omogućila trenutnu vizualizaciju specijalnih efekata na licu mjesta.

Domagoj: Koristili smo računalne platforme i programe koji se upotrebljavaju za stvaranje video igara, izbjegavajući klasičan filmski proces post-produkcije. Ovakav pristup nam je omogućio da u stvarnom vremenu vidimo završne rezultate u 60-postotnoj kvaliteti finalnog proizvoda.

Kada smo kod efekata, za njih ste angažirali Davida Sudda, renomiranog stručnjaka na tom području. Hoće li možda tu biti nekih posebnosti koje nam možete već sada otkriti?

Zoran: David je genijalan lik koji se zajedno s Jordanom Halseyom prihvatio rada na ovom filmu, na prilično pionirski način koristeći eksperimentalne tehnologije.

Domagoj: Oni su pomoću geomappinga i stvaranja vizualnog svijeta tijekom samog snimanja omogućili da u postprodukciji scene i setove nadograđujemo koristeći platforme za video igre, tzv. game engine. Tako smo uspjeli do željenih rezultata doći u rekordnom vremenu.

Naravno, drago nam je da se The Islander snima na našim lokacijama koje su posljednjih godina iznimno popularne. Zašto ste odabrali baš našu obalu te što mislite zbog čega je ona tako popularna među filmašima?

Zoran: Dalmacija pruža interesantnu kombinaciju grubog i nježnog, suvremenog i klasičnog, kao da leži na presjeku paganskih vremena i vječne povijesti.

Domagoj: Dalmacija nas vuče u osobne prošlosti i gradi nas na čaroban način u sadašnjosti. Svi ti elementi su bili ključni u stvaranju svijeta u kojem se priča odvija. Uz to, svi koji smo u jezgri producentskog tima podrijetlom smo iz regije, tako da je snimanje na tim lokacijama za svakog od nas bilo posebno emotivno iskustvo.

Koji su do sada bili najveći izazovi u režiranju ovog filma s vrlo zahtjevnim scenarijem koji se, dakle, odvija na deset lokacija na Jadranu?

Zoran: Logistički za produkciju, čak i za članove ekipe koji imaju po 20 do 30 igranih filmova iza sebe, ovaj film je bio vrlo zahtjevan.

Domagoj: Proces vizualiziranja priče i njenih likova u stalnom pokretu je bilo iscrpljujuće, ali istovremeno jako ludo iskustvo da nam se činilo kao da smo na koncertnoj turneji rock benda ili na velikom rave partyju na vodi.

Zoran: Raspored je bio takav da nismo imali prostora za greške te smo svakog dana bili u fokusu kako preživjeti dan i iz toga izvući najbolji filmski materijal.

Vrlo je zanimljiva glumačka ekipa, nekoliko je to poznatih imena stranog filma, ali i nekoliko poznatih glumaca iz zemalja bivše Jugoslavije. Koliko znam i većini njih je SF žanr novitet, kako su se snašli, tko je pogotovo oduševio?

Zoran: Glumačka ekipa je bila odlična, svi su bili pripremljeni i nadahnuti. Oduševljeni smo Marcom Islom i Jamesom Cosmom – i to ispred i iza kamere. Sve glumice i glumci su imali trenutke u kojima su sve nas na setu dirnuli. Slavko Sobin dobio je najveći aplauz od ekipe kada je završio svoj posljednji kadar u Beogradu.

Domagoj: Goran Bogdan bi došao i jednostavno "pojeo" scenu, bio je toliko jak. Priznanje za hrabrost moramo odati i glumici Ivani Dudić, koja je izvodila scene na brodu koji je po najvećem nevremenu jurio 80 km/h.

Zoran: Jedan od najizdržljivijih je bio Sergej Trifunović, koji je, iako iscrpljen sunčanicom, pred kamerom besprijekorno odradio svoj posao i oduševio nas u nekima od najžešćih scena u filmu.

Ulogu u filmu ima i producent Neb Chupin koji je i tvorac poznate hrvatske etikete Dida Boža. Kako je bilo raditi s njim, jeste li zadovoljni u cijelosti produkcijom filma?

Zoran: Neb je vizionar, vrlo hrabar i inovativan producent.

Domagoj: S glumačke strane, Neb se odlično snašao i dao jaku životnu izvedbu uloge koju tumači u filmu. Sretni smo što ga možemo zvati prijateljem.

Najavljujete bogatu zvučnu kulisu koja je vrlo detaljna i s većinom prirodnim zvukovima. To će vjerojatno zahtijevati i vrhunsku postprodukciju. Možete li nam opisati kako ćete postići takav zvuk i gdje će se raditi postprodukcija?

Zoran: Odlučili smo se za originalnu filmsku glazbu koja evocira špageti-vestrne i Morriconeov stil, no bit će tu i zvuka koji će podići čitavu priču na nivo elektro-opere s utjecajima Hansa Zimera ili JunkiXL te neizostavnog Dan Romera.

Domagoj: Što se tiče samog zvučnog pejzaža filma, na svim smo lokacijama snimili autentične zvukove akcije i prirode koje ćemo korsititi u postprodukciji, a koju ćemo raditi u Los Angelosu.

Snimali ste, dakle, na deset lokacija na Jadranu, možete li izdvojiti nekoliko zanimljivosti ili anegdota sa snimanja koje možete podijeliti s našim čitateljima?

Zoran: Izlazili smo na buru na Pagu i jurili brzinom od 110 kilometara na sat utrkujući se modificiranim vojnim gliserima - gumenjacima teškima i po 8 tona.

Domagoj: To je nešto što se ne zaboravlja. Ekipa nam je bila super, a cijelu je avanturu teško prepričati. To se jednostavno moralo doživjeti i preživjeti.

Zoran: Nadam se da će vaši čitatelji osjetiti nivo ludila koji smo željeli prenijeli na film, a koji će moći pogledati već sljedeće godine.