26.10.2025. u 14:38

Zagreb koji sam zavolio i o kojemu sam znao više nego što bi se moglo pretpostaviti iz moga držanja, bio je Zagreb napisan i opisan u djelima nekolicine ljudi, ali je iz nekog razloga meni najvažnija već tad bila Snješka Knežević

Potrudite li se, prohodate li malo po zagrebačkim antikvarijatima, ili naprosto naokolo proguglate, lako ćete pronaći pa možda i prelistati pjesničku knjigu Petera Handkea “Živjeti bez poezije”. Objavljena u ediciji Znaci, Centra za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine Zagreba, gdje i Dragojevićevo “Razdoblje karbona” ili “Tema krležijana” Brune Popovića i “Nietzscheova filozofija” Eugena Finka, da spomenem samo one knjige koje su u davna doba obilježila čitateljsko iskustvo i jedno stasavanje za socijalizma, knjiga “Živjeti bez poezije” nesumnjivo jedna je od temeljnih poetskih tvorbi našega vijeka.

Zagreb poezija peter handke Snješka Knežević

