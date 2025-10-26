Potrudite li se, prohodate li malo po zagrebačkim antikvarijatima, ili naprosto naokolo proguglate, lako ćete pronaći pa možda i prelistati pjesničku knjigu Petera Handkea “Živjeti bez poezije”. Objavljena u ediciji Znaci, Centra za kulturnu djelatnost Saveza socijalističke omladine Zagreba, gdje i Dragojevićevo “Razdoblje karbona” ili “Tema krležijana” Brune Popovića i “Nietzscheova filozofija” Eugena Finka, da spomenem samo one knjige koje su u davna doba obilježila čitateljsko iskustvo i jedno stasavanje za socijalizma, knjiga “Živjeti bez poezije” nesumnjivo jedna je od temeljnih poetskih tvorbi našega vijeka.