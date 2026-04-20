Smrtonosna misija na -37: Večeras gledamo film koji je jedva snimljen, a Neeson zbog njega skoro ostao zaleđen

Kada se udaljeni rudnik dijamanata u zaleđenim prostranstvima sjeverne Kanade uruši, dvadeset šest rudara ostaje zarobljeno duboko pod zemljom, a zalihe kisika smanjuju se iz minute u minutu.

Njihova jedina nada za preživljavanje je gotovo samoubilačka misija koju mora voditi iskusni vozač kamiona Mike McCann, kojeg tumači ikona akcijskog žanra Liam Neeson. Njegov zadatak je prevesti tri masivne bueaće glave preko takozvanih "ledenih cesta" - zaleđenih površina jezera i oceana - koje se zbog dolaska proljeća tope i pucaju pod nezamislivom težinom teških kamiona.

Utrka s vremenom odvija se na terenu gdje je svaka pukotina u ledu potencijalna smrtna presuda, a nadolazeća oluja samo je jedna od prijetnji koje vrebaju u ledenoj pustoši.

Iza filma "Ledena cesta", koji se večeras prikazuje na HRT2, stoji redatelj i scenarist Jonathan Hensleigh, čovjek čiji je potpis na nekim od najvećih akcijskih hitova devedesetih, poput filmova "Umri muški 3", "Armageddon" i "Hrid". Hensleigh je godinama tražio način da modernizira priču klasičnog francuskog trilera "Nadnica za strah" iz 1953. godine, u kojem skupina očajnika prevozi nestabilni nitroglicerin. Inspiracija je konačno stigla s neočekivanog mjesta - iz reality showa "Ice Road Truckers". Spojivši te dvije ideje, stvorio je priču u kojoj opasnost ne dolazi od eksplozivnog tereta, već od goleme težine koja prijeti probiti tanki led. Hensleigh je želio snimiti film na "starinski način", s minimalno digitalnih efekata i maksimalno praktične akcije, što je cijelu produkciju pretvorilo u pravi pothvat.

Snimanje u okolici kanadskog grada Winnipega bilo je jednako opasno kao i misija u filmu. Temperature su se spuštale do nevjerojatnih 37 Celzijevih stupnjeva ispod nule, što je glumcima stvaralo stvarne probleme. Hensleigh je otkrio da se Laurence Fishburne, koji glumi vođu misije Jima Goldenroda, borio da izgovori svoje rečenice jer mu se čeljust doslovno smrzavala. Sam Liam Neeson, poznat po tome što često sam izvodi svoje kaskaderske scene, inzistirao je na autentičnosti. Scene u kojima njegov lik upada u ledenu vodu snimljene su s njim u vodi, na otvorenom, u specijalnom odijelu za preživljavanje. Redatelj je istaknuo da je takva posvećenost glumaca dala filmu sirovu energiju koju bi bilo nemoguće postići u toplini studija ispred zelenog platna.

Kao da ekstremna hladnoća nije bila dovoljna, produkciju je pred sam kraj zatekla globalna prijetnja. U ožujku 2020. godine, dok je pandemija koronavirusa zaustavljala svijet, "Ledena cesta" postala je posljednji film koji se snimao u čitavoj Sjevernoj Americi. Zbog malog broja slučajeva u Winnipegu, lokalne vlasti su im dopustile da dovrše posao, no napetost na setu je rasla. Mnogi članovi ekipe, zabrinuti za svoje zdravlje, odlučili su napustiti snimanje. Posljednji dani produkcije odrađeni su s "kosturskom" ekipom, u frenetičnoj utrci da se sve završi prije nego što se svijet u potpunosti zatvori, što je stvorilo nevjerojatnu paralelu s radnjom samog filma.

Iako je film inspiriran stvarnim ledenim cestama, važno je napomenuti da je priča u potpunosti fikcija. Prava ledena cesta, poznata kao Tibbitt to Contwoyto Winter Road, dugačka je oko 400 kilometara i ključna je za opskrbu pravih rudnika dijamanata u kanadskim Sjeverozapadnim teritorijima. Međutim, za razliku od filmske verzije, ova se cesta smatra jednom od najsigurnijih na svijetu. Led se rigorozno testira sonarom prije otvaranja, a incidenti poput propadanja kamiona su iznimno rijetki. U stvarnosti nikada nije zabilježen slučaj urušavanja rudnika koji bi zahtijevao takvu vrstu spasilačke misije, što opasnosti u filmu čini čistim proizvodom holivudske mašte.

No, opasnosti u filmu ne dolaze samo od prirode. Mike i njegov tim, u kojem su i njegov brat Gurty (Marcus Thomas), ratni veteran s PTSP-om, te hrabra vozačica Tantoo (Amber Midthunder), ubrzo shvaćaju da njihovu misiju netko pokušava sabotirati. Iza svega stoji korporativna zavjera čiji je cilj spriječiti spašavanje rudara kako istina o uzroku nesreće ne bi izašla na vidjelo. Film tako prerasta iz borbe za preživljavanje protiv prirode u napeti triler u kojem je najveća prijetnja čovjek. U središtu svega je dirljiva priča o bratskoj odanosti između Mikea i Gurtyja, koja daje emocionalnu dubinu inače adrenalinskoj priči.

Iako su kritike bile podijeljene, "Ledena cesta" je postala veliki hit na streaming servisima, dosegnuvši vrh gledanosti na Netflixu odmah po izlasku. Uspjeh je bio toliki da je već najavljen i nastavak, "Ice Road: Vengeance", koji će Mikea McCanna odvesti na potpuno novu i neočekivanu lokaciju - opasne ceste Nepala u podnožju Mount Everesta. Time se potvrđuje da za Liama Neesona i njegovu publiku nikada ne nedostaje opasnih cesta i misija koje treba izvršiti.