Od 'Ladarki' do 'Podravskih svata': Ansambl LADO i još jedna spektakularna večer u Lisinskom

U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u nedjelju, 19. travnja, održan je šesti po redu koncert LADO by Večernji, koji predstavlja vrhunac suradnje dva iznimna i dugotrajna brenda na prostoru Republike Hrvatske.

Ovaj koncert, koji je bio rasprodan mjesecima unaprijed, na scenu je donio neke od najpoznatijih antologijskih točaka jedinog profesionalnog folklornog ansambla u Hrvatskoj, a ovim izvedbama LADO je još jednom pokazao virtuoznost svojih plesača i pjevača, kao i raskoš autentičnih narodnih nošnji te prepoznatljiv glazbeni izričaj ih je učinio jednim od najuglednijih hrvatskih ansambala na svjetskoj sceni.

Koncert je započeo jednom od najreprezentativnijih plesnih točaka Ansambla koja je, kako nam je otkrila umjetnička direktorica Zrinka Posavec, kroz godine postala i svojevrsna Ladova himna. Riječ je, naravno, o “Ladarkama” Zvonimira Ljevakovića, osnivača i koreografa Ansambla, te skladatelja Emila Cossetta, nakon kojih su uslijedile i brojne druge, također već poznate glazbene točke Ansambla, a one su redom: "Šokački sastanak" u glazbenoj obradi Božidara Potočnika, "Cviće moje ja bi tebe brala - pjesme i plesovi Orleca na otoku Cresu" u koreografiji Borisa Harfmana i glazbenoj obradi Joška Ćalete, "Zagorski drmešari" u koreografiji dr. sc. Ivana Ivančana i obradi Marijana Makara, "Divojku za ruku, rumenu jabuku - poskočica Linđo" (Hercegovina, BiH) čiju koreografiju i obradu potpisuje Vido Bagur, "Bunjevačko momačko kolo" (Vojvodina, Srbija) u koreografiji Zvonimira Ljevakovića i obradi Božidara Potočnika te "Ljubavne jačke iz Gradišća" (Čajta, Austrija) u obradi Marka Firsta. Koncert LADO by Večernji tradicionalno je zatvorila kultna plesna točka koja je zbog svoje dinamike i energičnosti publici posebno draga, a to je koreografija bivšeg ravnatelja i umjetničkog direktora dr. sc. Ivana Ivančana "Podravski svati".

Naposljetku, valja pohvaliti vrhunske Ladove plesače, koji su ujedno i izvanredni pjevači, a koji se s lakoćom transformiraju iz plesnoga ansambla u reprezentativan folklorni zbor. S druge strane, tu i sjajni glazbenici Orkestra Ansambla LADO, točnije multiinstrumentalisti koji sviraju više od osamdeset tradicijskih i klasičnih instrumenata, a čiju smo virtuoznost još jednom imali prilike vidjeti prošle nedjelje u Lisinskom.

Ansambl LADO, čija umjetnička snaga nadahnjuje generacije i generacije plesača i pjevača, ovim je koncertom još jednom potvrdio svoju ulogu čuvara nematerijalne kulturne baštine, a ravnateljica Ileana Jurin Bakotić osvrnula se na dugogodišnji, predani rad Ansambla rekavši: "Značaj Ansambla LADO proizlazi prije svega iz činjenice da je riječ o jedinom nacionalnom folklornom ansamblu Republike Hrvatske, osnovanom od strane države prije 77 godina s jasnom zadaćom i ciljem istraživanja, prikupljanja, umjetničke obrade i scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. S druge strane, svjesni smo da je Hrvatska i u svijetu prepoznata upravo po svojoj bogatoj nematerijalnoj kulturnoj baštini, pa LADO ima dužnost hrvatsku izvedbenu tradicijsku umjetnost predstavljati i izvoditi na najvišoj umjetničkoj razini diljem Hrvatske i svijeta. Naposljetku, smatram da je posebnost Ansambla LADO prije svega u odgovornosti prema tradiciji, njezinom poštovanju i čuvanju primarno kroz izvedbu, profesionalnosti i disciplini njegovih umjetnika i djelatnika te nezaobilaznom zajedništvu Ansambla, koje proizlazi iz vrlo specifičnog rada i djelovanja ustanove", kazala je Jurin Bakotić.