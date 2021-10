Serija ‘Y: The Last Man’ nastavlja legendarni strip Gorana Sudžuke

Gotovo dvadeset godina prošlo je od premijere danas kultnog stripa “Y: The Last Man” kojeg je američki izdavač Vertigo predstavio krajem 2002. Bio je to prvi veliki uspjeh scenarista Briana K. Vaughana, koji nam je kasnije podario također izvrsne serijale “Ex Machina” i “Saga”, strip-album “Bagdadski čopor” te TV serije “Lost” i “Under The Dome”. Pametna, duhovita i društveno kritična priča o svijetu u kojem misteriozno pomru sve muške jedinke izlazila je sedam godina, osvojivši tri nagrade Eisner (stripovski ekvivalent Oscaru) i nebrojena druga priznanja. Hrvatskoj publici posebno je bilo zanimljivo što je na stripu, osim glavnog crtača Pie Guerre, radio i naš Goran Sudžuka! Zagrebački crtač dao si je oduška pa je u jednu epizodu moderne apokalipse čak ubacio prizor lezbijskog seksa u Yugu 45, što američka publika možda nije razumjela, ali čitatelji s ovih prostora itekako jesu.

Nakon godina iščekivanja, američki kanal FX ovih je dana predstavio TV adaptaciju stripa. Plakati koji najavljuju seriju Y: The Last Man doslovno su preplavili svjetske metropole, pa i ulice većih europskih gradova, jer na našem kontinentu distribuira je Disney. Kao veliki fanovi stripa, s mješavinom uzbuđenja i strepnje dočekali smo prve epizode serije.

Činjenica da je priča uvelike proširena i osuvremenjena pojačala je početnu skepsu: svega tu ima, od cancel kulture do govora mržnje na internetu, s većim naglaskom na ženske i manjinske priče, uvažavajući nove standarde u industriji zabave. Čitava prva epizoda otišla je na upoznavanje s kontekstom tog modernog Y: The Last Mana, prikazanog bez pretjeranih emocionalnih amplituda, no već u drugoj epizodi navala događanja natjerala nas je da preispitamo vlastite predrasude i prepustimo se ovoj novoj, drukčijoj, ali možda ne i lošijoj verziji omiljene priče. Vani je tek pet od najavljenih deset epizoda prve sezone: taman dovoljno da se uključite, a možda i kupite koji primjerak stripa dok ih ne razgrabe gledatelji serije.