umjetnička instalacija Masona Storma

Raspeti Donald Trump u Švicarskoj: 'Je li on svetac na križu ili grešnik na nosilima za smrtonosnu injekciju? Vi odlučite'

“Saint or Sinner”, a sculpture depicting Donald Trump on a cross dressed as a prisoner sentenced to death, in Basel
Foto: OLIVER ELLRODT/REUTERS
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
09.11.2025.
u 11:20

Umjetničko djelo, nazvano "Saint or Sinner" ("Svetac ili Grešnik"), prikazuje Trumpa pričvršćenog za nosila u obliku križa, u pozi koja nedvojbeno podsjeća na raspeće Isusa Krista

Britanski umjetnik Mason Storm izazvao je lavinu reakcija svojim novim, kontroverznim djelom koje prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa raspetog na križu, odjevenog u narančasti zatvorski kombinezon. Kako prenosi Daily Mail, instalacija je od subote izložena u pješačkom prolazu u Baselu u Švicarskoj, gdje je odmah privukla ogromnu pažnju i potaknula žestoke rasprave na internetu.

Umjetničko djelo, nazvano "Saint or Sinner" ("Svetac ili Grešnik"), prikazuje Trumpa pričvršćenog za nosila u obliku križa, u pozi koja nedvojbeno podsjeća na raspeće Isusa Krista. Figura Trumpa prikazana je s opuštenim rukama i nagnutom glavom, kao da spava ili je bez svijesti. Vlasnik galerije Gleis 4 koja je organizirala izložbu, Konrad Breznik, izjavio je za AFP: "Koža je toliko realistična, zaista je zastrašujuće."

Sam umjetnik, Mason Storm, koji svoj identitet skriva nošenjem maske preko cijelog lica, no ponosno je pozirao uz svoje djelo. Na svom Instagram profilu, Storm je instalaciju opisao kao prikaz "vjerojatno najodlučnijeg političara modernog doba". "Prezren od jednih, voljen od drugih, pa je li on svetac na križu ili grešnik na nosilima za smrtonosnu injekciju? Vi odlučite", napisao je Storm, ostavljajući interpretaciju promatraču.

Očekivano, djelo je izazvalo buru negodovanja na internetu. Korisnici društvenih mreža, posebice X-a, izrazili su svoje zgražanje nad instalacijom, a mnogi su napali i samog umjetnika. "Što nije u redu s ljudima?", napisao je jedan korisnik iz Amerike. "Ovo je jednostavno bolesno", dodao je drugi. Mnogi su Stormovo djelo nazvali "nečuvenim" i "odvratnim". Jedan komentator je instalaciju okarakterizirao kao "ljevičarsku umjetnost", a umjetnika kao "maskiranog čovjeka bez muda". Nekoliko korisnika je u svojim objavama označilo i američki State Department, smatrajući prikaz neprimjerenim.

Unatoč negativnim reakcijama, galerist Konrad Breznik vjeruje da bi se samom Trumpu umjetničko djelo svidjelo, prvenstveno zbog medijske pažnje koju je privuklo. "Apsolutno mislim da bi se gospodin Trump vrlo lako mogao zamisliti u ulozi modernog Isusa", rekao je Breznik. "Prilično sam siguran da je on uvjeren kako radi ispravnu stvar."

Čini se da kontroverza samo potiče interes javnosti. Galerija je objavila da je samo u ponedjeljak instalaciju posjetilo tri tisuće ljudi. Zanimljivo je da je izložba prvotno trebala biti postavljena na glavnom željezničkom kolodvoru u Baselu još u rujnu, ali je premještena na manju lokaciju upravo iz straha od negativnih reakcija. Prije Švicarske, djelo je bilo izloženo i u Beču.

Ključne riječi
kultura kontroverza umjetnička instalacija Donald Trump vizualna umjetnost

