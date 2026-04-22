ZagrebDox

Oscarovac Christian Frei: Nije ovo posao iz snova, u njemu ima i malo ludila

Samir Ceric Kovacevic
VL
Autor
Hina
22.04.2026.
u 20:23

Frei je u svijetu dokumentarnog filma prisutan od osamdesetih godina prošlog stoljeća, a kao autor na samom vrhu suvremenog dokumentarizma poznat po humanističkoj perspektivi i univerzalnim temama inspiracija je mladim redateljima.

Posjetitelji ZagrebDoxa ovih dana ima priliku pogledati odabrane filmove švicarskog redatelja i producenta Christiana Freija, jednog od najinovativnijh dokumentarista današnjice koji kaže kako njegov posao svakodnevno donosi niz zahtjevnih izazova, ali je i najljepši na svijetu.

Frei je u svijetu dokumentarnog filma prisutan od osamdesetih godina prošlog stoljeća, a kao autor na samom vrhu suvremenog dokumentarizma poznat po humanističkoj perspektivi i univerzalnim temama inspiracija je mladim redateljima.

Svijet ne promatra i ne prikazuje kroz dnevno-politički komentar, nego dugotrajno promatranje pojedinaca koji se nađu u ekstremnim situacijama, na prijelomnim točkama povijesti, etike i osobne odgovornosti.

Međunarodnu afirmaciju stekao je filmom „Ratni fotoreporter” nominiranim za Oscara, film „The Giant Buddhas” nagrađen je Srebrnom golubicom u Leipzigu, a za „Svemirske turiste” osvojio je nagradu za režiju na Sundanceu. Predavao je na Sveučilištu St. Gallen i bio predsjednik Švicarske filmske akademije.

Član je ovogodišnjeg žirija ZagrebDoxa, koji mu je, kao dobitniku festivalskog Počasnog pečata pripremio retrospektivu i masterclass „Uvećanje koje će trajati”, na kojem je, parafrazirajući književni kredo Ernesta Hemingwayja, govorio o svom pogledu na stvaranje dokumentarnih filmova koji ostaju.

U svom radu preuzima više uloga, uključujući snimanje i montažu za koju kaže da je osobito voli, iako ona nosi određenu dozu samoće, pa bi, rekao je, nekad volio imati koredatelja ako bi bila riječ o projektu čija bi ga tema dovoljno zaintrigirala, s obzirom na to da je „vrlo izbirljiv.”

„Kao redatelj puno razgovaram s ljudima, na festivalu me vidite kao nagrađivanog autora, ali ovaj posao uključuje dugotrajna istraživanja, tjedne i mjesece pripreme. Nije lako, ali i dalje je to najljepša profesija koja postoji“, poručio je na masterclassu u Dokukinu KIC.

„Nije ovo posao iz snova kako možda zamišljate, ljudi poput mene znaju da tu ima i malo ludila, no na to gledamo kao na cijenu koju moramo platiti”, istaknuo je.

U okviru počasne retrospektive na ZagrebDoxu predstavlja se raznolik spektar tema kojima se bavi – od političkog aktivizma do intimnijih uradaka, a otvara je film „Ratni fotograf”. Slijede „Svemirski turisti”, „Besani u New Yorku”, „Postanak 2.0” i „Krivica”.

Govoreći o „Ratnom fotografu” iz 2001., u kojem portretira jednog od najvažnijih živućih ratnih fotografa i fotoreportera Jamesa Nachtweya, Frei je rekao kako je to bio prilično zahtjevan projekt jer „fotografi ne vole biti ispred kamere”.

Nastojao je izbjeći stereotipne poglede na rat na kakve su ljudi navikli iz raznih ratnih filmova, a dodatni problem bio je i što je u to vrijeme došlo do vrhunca kritike ratnog izvještavanja i fotografiranja. „Intelektualci su iz svog sigurnog svijeta bili vrlo kritični prema onome što on radi, pa je bio sumnjičav i mislio je da bih i ja mogao biti takav”, prisjetio se.

Odnos s legendarnim američkim fotografom bio mu je i profesionalno poticajan. „Pokušavao me se nekoliko puta riješiti, kasnije je i priznao da mi je otežavao posao, ali nikada nije mijenjao svoje ponašanje ili svoju strast. Naučio sam da ako netko može biti tvrdoglav isti takav mogu biti i ja”.

Frei kaže kako su upravo takvi protagonisti najbolji za snažne dokumentarističke priče, za razliku od onih koji odu kod frizera i samo ih zanima kako se što bolje namjestiti.

U najnovijem filmu „Krivica” iz 2025. pokazuje kako su pandemija i mitovi bez činjeničnog uporišta pomogli Trumpu da dođe na vlast. Uz razgovor sa znanstvenicima koji su upozoravali na pandemiju, istražuje utjecaj senzacionalizma na naše živote, ali i kako geopolitičke igre krivice otežavaju raspravu o znanstvenim temama.

„Ono što ne razumijemo često nas plaši i smanjuje povjerenje u sustav, a sada postoje i sve te nove industrije koje to koriste i potiču sumnju i spekulacije, i na to treba biti oprezan“, upozorio je.

„Krivica” će se u okviru njegove retrospektive prikazati u subotu, a u srijedu film „Svemirski turisti” (2009.) koji duhovito i ironijski prikazuje kako milijarderi napuštaju Zemlju ne bi li se zabavili negdje drugdje.

Za četvrtak je najavljen njegov film „Besani u New Yorku” iz 2014. o ljubavnoj boli i prekidima u njujorškoj metropoli, koji istražuje težak put iz opsesivnog, samodestruktivnog ponašanja prema preporođenom osjećaju sebe.

U petak će se prikazati „Postanak 2.0” iz 2018. koji prati surov i opasan život takozvanih lovaca na mamute na udaljenim Novosibirskim otocima na krajnjem sjeveru Sibira, gdje traže kljove izumrlih mamuta koji privlače i znanstvenike u potrazi za stanicama mamuta zbog kloniranja.

Ključne riječi
festival filmovi dokumentarci christian frei ZagrebDox

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
