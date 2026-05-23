FOTO Vodimo vas na izložbu nestajanja i melankolije Slavena Tolja

U prostoru Srca VBZ-a u Rijeci otvorena je izložba umjetnika Slavena Tolja i skupine autora koja je iz prvotne ideje samostalne izložbe prerasla u zajednički projekt više umjetnika
Izložba okuplja radove koji se bave promjenjivim prostorom, atmosferom nestajanja i osjećajem suvremenog života koji se stalno preoblikuje
Slaven Tolj jedno je od ključnih imena suvremene hrvatske umjetnosti, dugogodišnje povezano s Rijekom i njezinim kulturnim institucijama. Bio je ravnatelj Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka te sudionik kulturnih procesa vezanih uz projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture
Njegov rad često se kreće između institucionalnog i autorskog djelovanja, uz fokus na odnose umjetnosti, društva i prostora koji se mijenja pod utjecajem suvremenih okolnosti
Izložba okuplja i umjetnike povezane s galerijskim prostorom Galerija Flora. Kako u popratnom tekstu kaže Helena Puhara: “Izložba _Kuća zalazećeg sunca_ nastala je iz poziva upućenog Slavenu Tolju da realizira izložbu u riječkoj galeriji Srce u sklopu knjižare V.B.Z., koju je umjetnik proširio uključivanjem Ivone Vlašić, Ivane Pegan, Nives Sertić, Paska Burđeleza, Stjepa Kaleba i Vanje Pagara, umjetnika okupljenih oko dubrovačke galerije Flora.
Smještena uz šetnicu u uvali Lapad, unutar prostora koji posljednjih godina ubrzano gubi obrise nekadašnjeg mediteranskog pejzaža pod pritiskom turistifikacije i megaobjekata u izgradnji, galerija Flora postupno se oblikovala kao mjesto zajedničkog rada, boravka i umjetničkog prepoznavanja. Upravo iz takvog iskustva prostora u nestajanju razvija se i atmosfera ove izložbe, obilježena melankolijom, prolaznošću i nesigurnošću suvremenog života.”
Izložba ostaje otvorena do kraja lipnja, a ulaz je slobodan, čime se dodatno naglašava otvorenost programa i dostupnost široj publici
