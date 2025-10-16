Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
u 87. godini

Preminula je prevoditeljica i istaknuta povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević

Zagreb: Povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević
Sandra Simunovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
16.10.2025.
u 14:03

Jedna od najvećih opsesija Snješke Knećević bio je urbanistički genij Milana Lenucija, kojeg je svojim radom izvukla iz zaborava u širi javni diskurs, a posljednjih dvadesetak godina bavila se znanstvenim radom u području urbanizma, arhitekture i zaštite spomenika, često kritizirajući urbanističke intervencije vlasti Milana Bandića

U Zagrebu je u 87. godini preminula Snješka Knežević, istaknuta povjesničarka umjetnosti, znanstvena savjetnica, prevoditeljica, publicistkinja i najvažnija kroničarka Zagreba. Vijest o njezinoj smrti objavio je Telegram, a potvrdilo ju je Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Njezin životni put bio je obilježen nevjerojatnom svestranošću. Povijest umjetnosti te njemački jezik i književnost studirala je na Filozofskom fakultetu u Münsteru i Zagrebu, gdje je diplomirala i doktorirala 1994. godine. Gotovo tri desetljeća, od 1962. do 1990., djelovala je kao urednica i komentatorica na Trećem programu Radio Zagreba, istovremeno gradeći impresivnu karijeru književne prevoditeljice s njemačkog jezika. Njezinim su posredstvom hrvatski čitatelji dobili prijevode kapitalnih djela autora poput Güntera Grassa ("Limeni bubanj"), Alfreda Döblina ("Berlin Alexanderplatz"), Waltera Benjamina i Petera Handkea. Od 1987. godine potpuno se posvetila znanstvenom radu, usmjerivši svoj istraživački fokus na urbanizam i arhitekturu Zagreba, teoriju umjetnosti i zaštitu spomenika.

Opus koji je ostavila iza sebe je monumentalan. Objavila je sedam kapitalnih knjiga posvećenih Zagrebu, među kojima se ističu monografije "Zagrebačka Zelena potkova" (1996.), za koju je dobila Nagradu grada Zagreba, te zbirke ogleda "Zagrebu u središtu" (2003.), "Zagreb: grad, memorija, art" (2011.) i "Zagreb u škarama" (2018.). Njezina posljednja knjiga "Baština i transformacija. Zagrebački slučajevi" (2024.) svojevrsna je sinteza njezinih promišljanja o odnosu baštine i suvremenosti. Uz stotinjak znanstvenih i isto toliko publicističkih radova, uređivala je ključne zbornike, priredila djela iz ostavštine Milana Preloga te koncipirala i prevela antologiju "Bečka škola povijesti umjetnosti". Za svoj rad primila je najviša strukovna priznanja, uključujući nagradu "Neven Šegvić" Udruženja hrvatskih arhitekata (2002.) i nagradu "Radovan Ivančević" za životno djelo Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2016.).

Jedna od njezinih najvećih opsesija bio je urbanistički genij Milana Lenucija, kojeg je svojim radom izvukla iz zaborava u širi javni diskurs. Upravo je ona otkrila i promovirala Lenucijevu generalnu osnovu Zagreba iz 1907. godine, vizionarski plan koji je radikalno rješavao, po njezinom mišljenju, najveći problem zagrebačkog urbanizma – takozvani željeznički čvor. Lenucijeva ideja o uklanjanju pruge duž južne granice Donjeg grada omogućila bi spajanje centra s Trnjem i Trešnjevkom, čime bi grad prodisao prema jugu. Snješka Knežević je, često u suradnji s arhitektom Nenadom Fabijanićem, neumorno isticala kako je nerealizacija tog plana zbog političkih i financijskih razloga trajno osakatila razvoj Zagreba, no za tu ideju nikada nije bilo dovoljno sluha.

Dugi niz godina djelovala je kao književna prevoditeljica, urednica i komentatorica na Radio Zagrebu. Posljednjih dvadesetak godina bavila se znanstvenim radom u području urbanizma, arhitekture i zaštite spomenika, često kritizirajući urbanističke intervencije vlasti Milana Bandića. Bavila se i poviješću zagrebačkih Židova, a s Aleksanderom Laslom suautorica je kulturno-povijesnog vodiča "Židovski Zagreb".

Snješka Knežević bila je članica brojnih redakcija, poput časopisa "Arhitektura" i "Čovjek i prostor", sudjelovala je u radu žirija za najvažnije arhitektonske nagrade, a na Trećem programu Hrvatskog radija od 2003. uređivala je kultnu emisiju "Baština, mi i svijet". Također je bila aktivna članica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Društva arhitekata Zagreba, Hrvatskog novinarskog društva i Hrvatskog PEN-a.

Ključne riječi
kultura nagrada knjige arhitektura komentatorica Prevoditeljica povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Handle with Care"
"Handle with Care" u hnk zagreb

Glavni akteri predstave su jedna kutija i publika o kojoj ovisi cjelokupni rasplet izvedbe

"Handle with Care" jedinstvena je predstava belgijskog kolektiva Ontroerend Goed, koji svojim izvedbama pomiče granice formata i publiku stavlja u samo središte doživljaja, potičući je na aktivno sudjelovanje. Pod vodstvom Alexandera Devriendta kolektiv gostuje diljem svijeta s hvaljenim predstavama na više jezika, a u sezoni 2025./2026. prvi će put predstaviti svoj projekt u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu

Stiže nam Interliber

Sve što trebate znati o najuzbudljivijem tjednu za sve ljubitelje čitanja!

47. međunarodni sajam knjiga, najposjećeniji jesenski kulturni događaj ponovno otvara vrata na Zagrebačkom velesajmu. Od 11. do 16. studenog paviljoni 5, 6, 7 i 7a postat će središte kulture, znanja i kreativnosti. Jedan od vrhunaca ovogodišnjeg sajma je gostovanje irskog pisca Paula Lyncha, dobitnika Bookera, u fokus se vraćaju bajke i dječja književnost, pokrenut će book club "Čitaš li žene“, a vikendom sajam se otvara ranije

Zagreb: 1100 izlozba Hrvatskog Kraljevstva u Klovicevim dvorima
1100 godina Hrvatskog Kraljevstva

Originalna Višeslavova krstionica nakon 70 godina ponovno je izložena u Zagrebu

U Klovićevim dvorima večeras otvara se velika povijesna, interdisciplinarna izložba "U početku bijaše kraljevstvo" za koju je dopremljeno 400 artefakata iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Proteže se na tri etaže, jedna je u cijelosti posvećena kralju Tomislavu, a iz Vatikana je stigao i prijepis kronike "Historia Salonitana" Tome Arhiđakona, koja prva spominje Tomislava kao kneza

Učitaj još