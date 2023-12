Pokazna vježba glumačkog majstorstva Lane Barić

Osamljenost koja hara suvremenim životom ubija mnoge. I žrtva je čak i više nego onih koji s ovog svijeta odlaze zbog najtežih bolesti. Ovo su odlično dijagnosticirale Lana Barić, Sanja Milardović i Nikolina Rafaj kada su pisale tekst za "Visibabu", monodramu smišljenu da publici još jednom pokaže sjajan i veliki glumački raspon Lane Barić, prvakinje Drame HNK Zagreb. Premijeru smo vidjeli u Teatru &TD, koji djeluje u teškim postpotresnim i predobnoviteljskim uvjetima i samo mu je jedna (mala) dvorana u funkciji.

Priča "Visibabe" je jednostavna: jedna žena, tamo negdje na početku četrdesetih, čeka pregled kod liječnika, strahujući od najteže dijagnoze. U tom čekanju vrti svoj život, preispituje svoja uvjerenja, dolazi do spoznaje da je samo pasivno čekala da joj se život dogodi, ali u trenutku kada se čini da je taj život u opasnosti, spremna je za njega se i boriti.

Sve što glumica ima na sceni su glasovi iz mraka: jedna medicinska sestra vodi privatni telefonski razgovor, u mislima joj odzvanjaju riječi njena partnera i u konačnici čujemo i liječnika s njegovom "presudom". To je i više nego dovoljno ne samo za uzbudljivu glumačku igru već i za poigravanje teatarskim žanrovima. Ovdje to nije igra zbog igre, već su te žanrovske finese više nego dobro uklopljene u psihologinju junakinje koju publika otkriva iz minute u minutu. Saznaje tako detalje njena djetinjstva, odnosa s majkom, partnerom... mnoge načine na koje su je iznevjerili drugi i natjerali je da se povuče iz života. No, tu je i njen unutarnji svijet, svijet mašte, pa je tako najveselija, ujedno i "najluđa", epizoda s Eurosongom, za koju je ekipi predstave glasom pomogao i Duško Ćurlić.

Redateljica Sanja Miladrović vješto režira ovu monodramu, uz dobru dramaturgiju Nikoline Rafaj u kojoj su naglasci stavljeni na emocije. Zbog toga će se mnogi pronaći u ovoj priči jer ona je zrcalni odraz svijeta u kojem oni koji su odmalena "na svoju ruku" te pri tome kao odrasli još nose odjeću iz Zare, baš i nemaju mnogo šansi. Ukratko, "Visibaba" je predstava kakvu dugo nismo imali, moćna ženska priča koja ima što reći i muškarcima.