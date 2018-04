Otvorena izložba "Tko su bili ti strašni Hrvati?"

Izložba "Tko su bili ti strašni Hrvati?" (Who were those "terrible Croats"?), na kojoj je prikazan izbor iz arhivskog gradiva o sudjelovanju Hrvata u Tridesetogodišnjem ratu (1618.-1648.), otvorena je u utorak u Hrvatskom državnom arhivu (HDA) u Zagrebu.

- Tridesetogodišnji rat jedan je od najvažnijih sukoba u europskoj povijesti, istaknuo je autor izložbe Damir Stanić. Iako je započeo kao sukob katoličke i protestantske strane unutar Svetoga Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti, a vjerska problematika bila od velike važnosti tijekom cijelog rata, u njega se zbog svojih partikularnih, napomenuo je Stanić, često svjetovnih interesa, uključio niz europskih država. U ovom paneuropskom sukobu istaknutu ulogu imali su hrvatski vojnici, koji su zbog svojeg karakterističnog načina ratovanja istodobno izazivali prijezir i poštovanje naglasio je.

Na izložbi je prikazan izbor iz arhivskog gradiva o sudjelovanju Hrvata u Tridesetogodišnjem ratu koji se čuva u Hrvatskom državnom arhivu, Metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije, Austrijskom državnom arhivu, Arhivu Republike Slovenije, Vojnopovijesnom muzeju u Beču te Vojnom muzeju u Stockholmu.

Predstavljeno je gradivo o nizu još uvijek nedostatno istraženih tema iz povijesti hrvatskih postrojbi u Tridesetogodišnjem ratu, od sudjelovanja u bitkama, problematike nasilja, njihova izgleda i opreme, do biografija istaknutih pojedinaca. Izložbu je otvorio državni tajnik u Ministarstvu kulture Ivica Poljičak.

Autor izložbe je Damir Stanić uz stručnu suradnju Vladimira Brnardića. Karte i kronologiju izradio je Filip Hren, a prijevod s latinskog načinila je Maja Pajnić. Izložba je postavljena u sklopu dvodnevne međunarodne konferencije, koja se održava u povodu 4000. obljetnice početka Tridesetogodišnjega rata.

U sklopu konferencije poslijepodne će i u Hrvatskom povijesnom muzeju biti otvorena izložba "Mač, koplje i bure baruta", kojom se na temelju odabrane građe iz fundusa muzeja nastoji potkrijepiti i vizualizirati sjećanje na ovaj paneuropski sukob. Vojnici s područja Hrvatske bili su jedni od ključnih sudionika, a Nikola Zrinski, Juraj Rattkay, Nikola Ostrošić te Nikola Kapilet neki su od istaknutih imena Tridesetogodišnjega rata. Osim njihovih grafika u Hrvatskom povijesnom muzeju izložene su i grafike tadašnjih europskih vladara i vojskovođa čija su djelovanja ostavila neizbrisiv trag u tom ratu.

Izložba je popraćena oružjem, vojnom opremom, zastavama, zemljovidima i kovanicama iz toga doba. Autor izložbe je Mislav Barić, a likovni postav potpisuju Ivana Asić, Ana Filep i Ozren Solić. Konferenciju i izložbe organizirali su Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni arhiv i Hrvatski povijesni muzej. Konferencija se održava pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Obje izložbe su otvorene do 7. lipnja.